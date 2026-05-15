На 14 років «сяде» житель Харківщини: до чого довели ревнощі

Вирок за вбивство односельця та поранення коханої отримав житель села Середівка, який вже мав проблеми з законом.

За даними Харківської обласної прокуратури, у лютому торік фігурант разом зі своєю співмешканкою був у гостях у 48-річного односельця. Там вони разом випивали.

«На ґрунті раптово виниклих ревнощів він схопив кухонний ніж і поранив ним жінку у груди. Потерпіла вижила лише завдяки втручанню власника будинку, який став на її захист і намагався зупинити нападника. Засуджений одразу завдав господарю чотири удари ножем, від чого той помер», – з’ясували правоохоронці.

У суді чоловік визнав вину у повному обсязі та щиро розкаявся, додали в прокуратурі.

Суд визнав його винним у вбивстві та закінченому замаху на вбивство двох осіб. Фігуранту призначили 14 років тюрми. Також задоволено позов представника потерпілого про стягнення 5 млн грн моральної шкоди.

