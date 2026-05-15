На 14 років «сяде» житель Харківщини: до чого довели ревнощі

Суспільство 13:14   15.05.2026
Вікторія Яковенко
Фото: Харківська обласна прокуратура

Вирок за вбивство односельця та поранення коханої отримав житель села Середівка, який вже мав проблеми з законом.

За даними Харківської обласної прокуратури, у лютому торік фігурант разом зі своєю співмешканкою був у гостях у 48-річного односельця. Там вони разом випивали.

«На ґрунті раптово виниклих ревнощів він схопив кухонний ніж і поранив ним жінку у груди. Потерпіла вижила лише завдяки втручанню власника будинку, який став на її захист і намагався зупинити нападника. Засуджений одразу завдав господарю чотири удари ножем, від чого той помер», – з’ясували правоохоронці.

У суді чоловік визнав вину у повному обсязі та щиро розкаявся, додали в прокуратурі.

Суд визнав його винним у вбивстві та закінченому замаху на вбивство двох осіб. Фігуранту призначили 14 років тюрми. Також задоволено позов представника потерпілого про стягнення 5 млн грн моральної шкоди.

Нагадаємо, у Харкові сталося вбивство. Як розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області, 10 травня в одній із квартир у Слобідському районі під час спільного дозвілля між чоловіком та жінкою виник конфлікт, який переріс у бійку. Фігурант зв’язав потерпілу, щоб вона не могла чинити опір, після чого задушив. Чоловіка затримали, йому повідомили про підозру.

Дев'ять жителів Харківщини повернулися додому з російського полону
15.05.2026, 13:36
