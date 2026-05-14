У Харкові сталося вбивство: поліція повідомила подробиці (фото)

Правоохоронці у Харкові повідомили про підозру чоловіку у вбивстві жінки.

Подія сталася 10 травня в одній із квартир у Слобідському районі, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Під час спільного дозвілля між чоловіком та жінкою виник конфлікт, який переріс у бійку. Зловмисник зв’язав потерпілу, щоб вона не могла чинити опір, після чого задушив», – з’ясували правоохоронці.

Поліцейські повідомили чоловіку про підозру в умисному вбивстві. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, у Кегичівському районі внаслідок побутової сварки чоловік отримав смертельне ножове поранення. Правоохоронці вважають, що до вбивства причетна його співмешканка.