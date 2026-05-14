“Легко точно не буде”: Терехов дав прогноз, якою буде наступна зима

Мер Ігор Терехов в етері нацмарафону констатував: наступна зима буде складною. Зважаючи на це, до нового опалювального сезону в Харкові готуються постійно.

Він наголосив: пережити попередні холоди значно допоміг енергетичний острів. Тому під час підготовки до зими розвитку цього проєкту приділяють особливу увагу. Проте міський голова визнав: навіть острів – не панацея і впоратися з усіма труднощами не допоможе.

“Ми чудово розуміємо, що нам потрібно готуватися, бо ми не розуміємо, якою буде зима. І навіть ви кажете, що буде дуже важка зима. Я впевнений, що легко точно не буде зимою, і ми готуємося, бо розуміємо чітко і свою власну відповідальність. І велику увагу сьогодні президент нашої країни Володимир Зеленський приділяє підготовці до опалювального сезону і захисту енергетичної інфраструктури. І ми працюємо для того, щоб пройти стало наступну зиму, наступний опалювальний сезон”, – сказав Терехов.