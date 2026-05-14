Live

“Легко точно не буде”: Терехов дав прогноз, якою буде наступна зима

Записано 10:10   14.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
“Легко точно не буде”: Терехов дав прогноз, якою буде наступна зима

Мер Ігор Терехов в етері нацмарафону констатував: наступна зима буде складною. Зважаючи на це, до нового опалювального сезону в Харкові готуються постійно.

Він наголосив: пережити попередні холоди значно допоміг енергетичний острів. Тому під час підготовки до зими розвитку цього проєкту приділяють особливу увагу. Проте міський голова визнав: навіть острів – не панацея і впоратися з усіма труднощами не допоможе.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

“Ми чудово розуміємо, що нам потрібно готуватися, бо ми не розуміємо, якою буде зима. І навіть ви кажете, що буде дуже важка зима. Я впевнений, що легко точно не буде зимою, і ми готуємося, бо розуміємо чітко і свою власну відповідальність. І велику увагу сьогодні президент нашої країни Володимир Зеленський приділяє підготовці до опалювального сезону і захисту енергетичної інфраструктури. І ми працюємо для того, щоб пройти стало наступну зиму, наступний опалювальний сезон”, – сказав Терехов.

Читайте також: Повторні «прильоти» Харковом вранці – є постраждалі (доповнено)

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Небезпечна гроза насувається на Харківщину
Небезпечна гроза насувається на Харківщину
14.05.2026, 10:38
Університет – символ Харкова. Ми залишаємось – ректор ХНУ Каразіна Кагановська
Університет – символ Харкова. Ми залишаємось – ректор ХНУ Каразіна Кагановська
04.12.2022, 12:25
Повторні “прильоти” по Харкову вранці – є постраждалі (доповнено)
Повторні “прильоти” по Харкову вранці – є постраждалі (доповнено)
14.05.2026, 09:55
“Легко точно не буде”: Терехов дав прогноз, якою буде наступна зима
“Легко точно не буде”: Терехов дав прогноз, якою буде наступна зима
14.05.2026, 10:10
Головною ціллю РФ вночі був Київ: понад 20 постраждалих, зруйновано будинок
Головною ціллю РФ вночі був Київ: понад 20 постраждалих, зруйновано будинок
14.05.2026, 08:43
Майже 70 БпЛА атакували Харківщину за добу – які наслідки
Майже 70 БпЛА атакували Харківщину за добу – які наслідки
14.05.2026, 09:11

Новини за темою:

14.05.2026
Готуємось до зими: як міста сходу будують системи розподіленої генерації
20.03.2026
Підготовка до наступної зими: Харківщина отримає 2,9 млрд грн – Синєгубов
12.03.2026
У Харкові почали ремонтувати дороги після зими: де йдуть роботи (фото)
08.03.2026
Закопати енергетичне обладнання – дорожче за його вартість – Терехов
06.03.2026
Нову систему теплопостачання до зими не збудувати – експерт про розбиті ТЕЦ


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «“Легко точно не буде”: Терехов дав прогноз, якою буде наступна зима», то перегляньте більше у розділі Записано на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2026 в 10:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Ігор Терехов в етері нацмарафону констатував: наступна зима буде складною. Зважаючи на це, до нового опалювального сезону в Харкові готуються постійно.".