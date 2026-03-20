Підготовка до наступної зими: Харківщина отримає 2,9 млрд грн – Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов
Харківщина отримає від Уряду 2,931 мільярда гривень на першочергові роботи з підготовки до наступної зими, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Він уточнив, що кошти підуть на захист та відновлення об’єктів критичної інфраструктури, зокрема у сферах енергетики, тепло- та водопостачання.
“Це рішення дозволить завчасно підготуватися до опалювального сезону, підсилити енергетичну стійкість громад і мінімізувати наслідки можливих атак на інфраструктуру”, – зазначив голова ХОВА.
Прем’єрміністерка України Юлія Свириденко поінформувала, що загалом Уряд виділив 12,85 млрд грн на 209 об’єктів критичної інфраструктури в прифронтових регіонах і Київській області. Рішення ухвалили на виїзному засіданні Уряду в Одесі.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: зима, Олег Синегубов, подготовка, правительство, харківщина, Юлия Свириденко;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Підготовка до наступної зими: Харківщина отримає 2,9 млрд грн – Синєгубов», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2026 в 14:00;