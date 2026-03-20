Підготовка до наступної зими: Харківщина отримає 2,9 млрд грн – Синєгубов

Суспільство 14:00   20.03.2026
Вікторія Яковенко
Харківщина отримає від Уряду 2,931 мільярда гривень на першочергові роботи з підготовки до наступної зими, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Він уточнив, що кошти підуть на захист та відновлення об’єктів критичної інфраструктури, зокрема у сферах енергетики, тепло- та водопостачання.

“Це рішення дозволить завчасно підготуватися до опалювального сезону, підсилити енергетичну стійкість громад і мінімізувати наслідки можливих атак на інфраструктуру”, – зазначив голова ХОВА.

Прем’єрміністерка України Юлія Свириденко поінформувала, що загалом Уряд виділив 12,85 млрд грн на 209 об’єктів критичної інфраструктури в прифронтових регіонах і Київській області. Рішення ухвалили на виїзному засіданні Уряду в Одесі.

20.03.2026, 14:00
20.03.2026, 12:47
20.03.2026, 13:05
20.03.2026, 12:18
20.03.2026, 11:11
20.03.2026, 14:03

  Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2026 в 14:00;

