Подготовка к следующей зиме: Харьковщина получит 2,9 млрд грн – Синегубов

Общество 14:00   20.03.2026
Виктория Яковенко
Харьковщина получит от правительства 2,931 миллиарда гривен на первоочередные работы по подготовке к следующей зиме, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Он уточнил, что средства пойдут на защиту и восстановление объектов критической инфраструктуры, в частности, в сферах энергетики, тепло- и водоснабжения.

«Это решение позволит заранее подготовиться к отопительному сезону, усилить энергетическую устойчивость громад и минимизировать последствия возможных атак на инфраструктуру», — отметил глава ХОВА.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко проинформировала, что в целом выделили 12,85 млрд грн на 209 объектов критической инфраструктуры в прифронтовых регионах и Киевской области. Решение приняли на выездном заседании Правительства в Одессе.

