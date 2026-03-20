Подготовка к следующей зиме: Харьковщина получит 2,9 млрд грн – Синегубов

Харьковщина получит от правительства 2,931 миллиарда гривен на первоочередные работы по подготовке к следующей зиме, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Он уточнил, что средства пойдут на защиту и восстановление объектов критической инфраструктуры, в частности, в сферах энергетики, тепло- и водоснабжения.

«Это решение позволит заранее подготовиться к отопительному сезону, усилить энергетическую устойчивость громад и минимизировать последствия возможных атак на инфраструктуру», — отметил глава ХОВА.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко проинформировала, что в целом выделили 12,85 млрд грн на 209 объектов критической инфраструктуры в прифронтовых регионах и Киевской области. Решение приняли на выездном заседании Правительства в Одессе.