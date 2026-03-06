Парки Харькова подвели итоги зимы: данные от коммунальщиков

КП «Объединение парков культуры и отдыха г. Харькова» сообщило, сколько сотрудники расчистили территории за минувшую зиму (считали, безусловно, одну и ту же площадь столько раз, сколько по ней проходили рабочие и техника).

«Сотрудники предприятия ежедневно поддерживали надлежащее санитарное состояние территорий в Индустриальном, Холодногорском, Слободском и Немышлянском районах. В общей сложности за сезон было расчищено от снега около 8 млн кв. м дорожек и пешеходных зон. Во время гололеда более 5 млн кв. м территорий обработали песчано-солевой смесью», — привела статистику пресс-служба Харьковского горсовета.

Коллеги блюстителей харьковских парков — КП «Дорремстрой» тоже опубликовало подсчеты, однако пока касающиеся только уборки в городе за неделю.

«В течение этой недели предприятие вывезло с улиц города около 5 тыс. куб. м льда», — отметили коммунальщики.