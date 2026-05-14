Готовимся к зиме: как города востока строят системы распределенной генерации
В условиях постоянных атак на энергетическую инфраструктуру вопрос энергостойкости для городов востока Украины является не только экономическим, но и безопасным. Харьков, который уже несколько отопительных сезонов живет в условиях постоянных рисков для критической инфраструктуры, активно переходит к модели распределенной генерации, то есть системы, где энергия производится локально, небольшими маневровыми объектами, способными быстро реагировать на кризисные ситуации (аварии на линиях, обстрелы).
В 2026 году государство запустило новые механизмы поддержки бизнеса в сфере энергетики, в частности, программы доступного кредитования для строительства собственного поколения.
«Льготное кредитование под 10% может ускорить введение новых когенерационных мощностей и повысить энергетическую устойчивость бизнеса. Когенерация дает одновременно электроэнергию и тепло, а значит, уменьшает зависимость от аварийных отключений и помогает пройти пики нагрузки. Важно, чтобы финансирование сочеталось с предполагаемыми правилами присоединения и работы на рынке, тогда инвестиции в новое поколение будут масштабироваться быстро», — подчеркнул Максим Марченко, глава Ассоциации субъектов распределенной и маневровой генерации.
Учитывая опыт развития энергетической независимости, глава Ассоциации советует местным громадам следующие шаги:
- Посчитать минимальную мощность для автономной работы хотя бы 72 часа.
- Продумать энергетические острова, то есть возможность изолированной работы нескольких объектов генерации в условиях, когда общая сеть не работает. Это могут быть школы, больницы, пункты несокрушимости, другие важные объекты для общества.
- Не ждать идеальных условий, общины, которые начали действовать раньше, уже имеют результат. А новый отопительный сезон уже меньше, чем через полгода.
Этой зимой главная сложность в запуске когенерации заключалась в подключении установок, есть обоснованные надежды, что в сезоне 2026-27 бюрократических проблем будет меньше из-за соответствующих решений Правительства, принятых в феврале 2026 года.
«В таких условиях главное – это партнерство между обществом и бизнесом. Роль громады – создать условия: земля, подключение, прозрачные правила. А остальной бизнес сделает сам», — убежден глава Ассоциации Максим Марченко.
Отдельное направление работы – международное сотрудничество. «Наша задача – проложить путь для взаимодействия с международными партнерами, которые должны четко понимать: в Украине есть профессиональные участники рынка, способные реализовывать масштабные проекты в соответствии с международными стандартами», – подчеркивает Марченко.
Именно такие подходы позволят украинским компаниям отвечать квалификационным требованиям международных финансовых программ, получать финансирование и формировать доверие со стороны государства и донорских организаций. В выигрыше будут и местные общины, которые получат энергетическую независимость.
В профессиональной среде уже говорят: следующая зима станет испытанием и энергетики и способности государства, бизнеса и громад работать как единая система. И именно те города, которые уже сейчас инвестируют в распределенную генерацию, получат ключевое преимущество – устойчивость.
Теги: зима, энергетика
Дата публикации материала: 14 мая 2026 в 09:30;