В Харькове начали ремонтировать дороги после зимы: где идут работы (фото)
КП «Дорремстрой» приступило к ремонтным работам на дорогах Харькова, рассказали в пресс-службе горсовета.
Коммунальщики говорят: после зимы покрытие испытало значительные нагрузки из-за перепадов температур и постоянных осадков, поэтому требует оперативного ремонта.
«Работники предприятия выполняют подготовительные и ремонтные работы в разных районах города. В частности, устраняют повреждения на ул. Полтавский Шлях, ул. Петра Болбочана, пр. Льва Ландау, ул. Деревянко, ул. Станислава Парталы, пр. Аэрокосмическом и другие», — говорится в сообщении.
Напомним, эта зима стала самой сложной для дорог Харькова за десять лет. Такую оценку ситуации дал заместитель директора департамента строительства и дорожного хозяйства горсовета Дмитрий Липовой. Проблема – в значительных перепадах температур и обилии осадков. Также дороги повреждены еще со времен, когда по ним активно двигалась тяжелая боевая техника. Начиная с 2022 года, финансирования не хватает на полноценные капремонты. Потому в городе сосредоточились на текущих работах. Отдельно планируется применить зимний аварийный ремонт литым асфальтом.
12 марта 2026 в 12:45