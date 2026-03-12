Live

В Харькове начали ремонтировать дороги после зимы: где идут работы (фото)

Общество 12:45   12.03.2026
Виктория Яковенко
В Харькове начали ремонтировать дороги после зимы: где идут работы (фото)

КП «Дорремстрой» приступило к ремонтным работам на дорогах Харькова, рассказали в пресс-службе горсовета.

Коммунальщики говорят: после зимы покрытие испытало значительные нагрузки из-за перепадов температур и постоянных осадков, поэтому требует оперативного ремонта.

«Работники предприятия выполняют подготовительные и ремонтные работы в разных районах города. В частности, устраняют повреждения на ул. Полтавский Шлях, ул. Петра Болбочана, пр. Льва Ландау, ул. Деревянко, ул. Станислава Парталы, пр. Аэрокосмическом и другие», — говорится в сообщении.

Напомним, эта зима стала самой сложной для дорог Харькова за десять лет. Такую оценку ситуации дал заместитель директора департамента строительства и дорожного хозяйства горсовета Дмитрий Липовой. Проблема – в значительных перепадах температур и обилии осадков. Также дороги повреждены еще со времен, когда по ним активно двигалась тяжелая боевая техника. Начиная с 2022 года, финансирования не хватает на полноценные капремонты. Потому в городе сосредоточились на текущих работах. Отдельно планируется применить зимний аварийный ремонт литым асфальтом.

Автор: Виктория Яковенко
