У Харкові почали ремонтувати дороги після зими: де йдуть роботи (фото)

КП “Шляхрембуд” розпочало ремонтні роботи на дорогах Харкова, розповіли в пресслужбі міськради.

Комунальники кажуть: після зими покриття зазнало значних навантажень через перепади температур і постійні опади, тому потребує оперативного ремонту.

“Працівники підприємства виконують підготовчі та ремонтні роботи в різних районах міста. Зокрема, усувають пошкодження на вул. Полтавський Шлях, вул. Петра Болбочана, пр. Льва Ландау, вул. Дерев’янка, вул. Станіслава Партали, пр. Аерокосмічному та інші”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ця зима стала найскладнішою для доріг Харкова за десять років. Таку оцінку ситуації дав заступник директора департаменту будівництва та шляхового господарства міськради Дмитро Липовий. Проблема – в значних перепадах температур і великій кількості опадів. Також дороги пошкоджені ще з часів, коли по них активно рухалася важка бойова техніка. Починаючи з 2022 року фінансування не вистачає на повноцінні капремонти. Тому в місті зосередилися на поточних роботах. Окремо планують застосувати зимовий аварійний ремонт литим асфальтом.