Live

У Харкові почали ремонтувати дороги після зими: де йдуть роботи (фото)

Суспільство 12:45   12.03.2026
Вікторія Яковенко
У Харкові почали ремонтувати дороги після зими: де йдуть роботи (фото) Фото: Харківська міськрада

КП “Шляхрембуд” розпочало ремонтні роботи на дорогах Харкова, розповіли в пресслужбі міськради.

Комунальники кажуть: після зими покриття зазнало значних навантажень через перепади температур і постійні опади, тому потребує оперативного ремонту.

“Працівники підприємства виконують підготовчі та ремонтні роботи в різних районах міста. Зокрема, усувають пошкодження на вул. Полтавський Шлях, вул. Петра Болбочана, пр. Льва Ландау, вул. Дерев’янка, вул. Станіслава Партали, пр. Аерокосмічному та інші”, – йдеться у повідомленні.

дороги ремонтируют в Харькове
Фото: Харківська міськрада
дороги ремонтируют в Харькове
Фото: Харківська міськрада
дороги ремонтируют в Харькове
Фото: Харківська міськрада
дороги ремонтируют в Харькове
Фото: Харківська міськрада
дороги ремонтируют в Харькове
Фото: Харківська міськрада

Нагадаємо, ця зима стала найскладнішою для доріг Харкова за десять років. Таку оцінку ситуації дав заступник директора департаменту будівництва та шляхового господарства міськради Дмитро Липовий. Проблема – в значних перепадах температур і великій кількості опадів. Також дороги пошкоджені ще з часів, коли по них активно рухалася важка бойова техніка. Починаючи з 2022 року фінансування не вистачає на повноцінні капремонти. Тому в місті зосередилися на поточних роботах. Окремо планують застосувати зимовий аварійний ремонт литим асфальтом.

Читайте також: Що відбувається на трасі “Харків-Золочів”? Коваленко відреагував на паніку

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
У Харкові почали ремонтувати дороги після зими: де йдуть роботи (фото)
У Харкові почали ремонтувати дороги після зими: де йдуть роботи (фото)
12.03.2026, 12:45
Удари РФ: Малоданилівська ОТГ частково без світла, у Золочеві є постраждалі
Удари РФ: Малоданилівська ОТГ частково без світла, у Золочеві є постраждалі
12.03.2026, 09:37
Як сьогодні відключатимуть світло на Харківщині – графіки
Як сьогодні відключатимуть світло на Харківщині – графіки
12.03.2026, 09:50
Під час ліквідації обстрілів РФ рятувальники двічі потрапили під обстріли
Під час ліквідації обстрілів РФ рятувальники двічі потрапили під обстріли
12.03.2026, 10:21
Новини Харкова — головне за 12 березня: росіяни тричі вдарили по місту
Новини Харкова — головне за 12 березня: росіяни тричі вдарили по місту
12.03.2026, 12:02
Приходитимуть співробітники з посвідченнями: попередження від газовиків
Приходитимуть співробітники з посвідченнями: попередження від газовиків
12.03.2026, 10:51

Новини за темою:

10.03.2026
Більш довговічні латки на дорогах Харківщини обіцяють у Службі відновлення
04.03.2026
Капітальний ремонт доріг на Харківщині: коли його проводять, пояснили у ХОВА
02.03.2026
На окружній та Київській трасі латають ями: дорожники згадали про Євро-2012
02.03.2026
Що коїться з дорогою на виїзді з Харкова, чи полагодять її: дані Гололобова
24.02.2026
Два БпЛА влетіли вночі в київську трасу на Харківщині: що з проїздом (фото)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «У Харкові почали ремонтувати дороги після зими: де йдуть роботи (фото)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2026 в 12:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП “Шляхрембуд” розпочало ремонтні роботи на дорогах Харкова, розповіли в пресслужбі міськради.".