Найскладніша зима за 10 років: що з дорогами в Харкові, коли почнуть ремонти
Ця зима стала найскладнішою для дорожньої інфраструктури Харкова за останні 10 років через значні перепади температур і велику кількість опадів, констатував заступник директор департаменту будівництва та шляхового господарства Дмитро Липовий, передає міськрада.
За його словами, значних пошкоджень дорогам під час повномасштабної війни завдали наслідки бойових дій та рух важкої техніки.
«З 2022 року щороку проводимо максимально можливі обсяги ремонтно-відновлювальних робіт, щоб підтримувати дороги у функціональному стані. На жаль, повноцінні капремонти потребують значного фінансування, якого зараз немає, тому зосереджуємося на поточному утриманні», – зазначив Липовий.
Остаточні обсяги відновлювальних робіт у 2026 році визначать вже після проведення обстеження комісією весною. Адже, пояснюють у мерії, до завершення морозів неможливо оцінити пошкодження, що зазнали дороги.
У першу чергу фахівці усуватимуть аварійність і виконуватимуть поточний ремонт. Для цього, розповів Липовий, використають різні способи відновлення: ямковий, інжекторний, капітальний ремонт тощо. Окремо планують застосувати зимовий аварійний ремонт литим асфальтом, проте, додали у міськраді, через перебої зі світлом виникають складнощі з виробництвом відповідних матеріалів.
Липовий підкреслив: попри труднощі, у Харкові все ж проводять роботи з усунення аварійності в можливих обсягах.
«Вся техніка повністю підготовлена до весняних робіт. З настанням тепла ми почнемо роботи та зробимо все можливе, щоб у найкоротші терміни привести дороги до належного стану. Розуміємо незручності для автомобілістів, тож просимо з розумінням поставитися до ситуації», – звернувся Липовий.
Новини за темою:
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дороги, зима, міськрада, новини Харкова, ремонт;
Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2026 в 14:05;