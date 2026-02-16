Крижаний дощ й авто пошкодили антидронові сітки на Харківщині: їх демонтували

На Харківщині демонтували частину антидронових сіток, які зазнали пошкоджень через негоду та негабаритний транспорт.

У Службі відновлення відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області нагадали, що у періоди з 30 по 31 січня та 7- 8 лютого у регіон зайшли потужні циклони, які принесли аномальні крижані дощі та значні коливання температури.

«Унаслідок цього на захисній сітці та металевих розтяжках інтенсивно намерзала крига, що спричинило їх провисання. Зафіксовано накопичення льодових утворень товщиною до 2,3 см, що призвело до зменшення габариту проїзду до 4,4 – 4,5 м на окремих ділянках автомобільної дороги. Підкреслюємо, що загальна міцність конструкцій АДЗ дозволила витримати значні додаткові навантаження від льодових утворень (понад 500 кг на секцію), а габарит проїзду повністю відповідав вимогам пункту 22.5 ПДР України», – зазначили дорожники.

Однак, продовжили у Службі, таки зафіксували окремі випадки проїзду негабаритних транспортних засобів, які рухалися під конструкціями у період аномальних крижаних опадів та чіпляли захисні сітки й металеві розтяжки.

«Саме це призвело до обривів сітки та, в окремих випадках, до критичних деформацій металевих опор, що унеможливлюють подальше відновлення частини елементів конструкції», – пояснили дорожники.

Тож для запобігання подальшого руйнування та забезпечення безперешкодного проїзду техніки фахівці демонтували частини конструкцій.

«Шляхом розрізання металевих розтяжок і захисної сітки у місцях найбільшого провисання. Зазначені заходи дозволили максимально зберегти інші елементи АДЗ, які могли зазнати значно більших пошкоджень унаслідок подальшого проїзду негабаритних транспортних засобів», – йдеться у повідомленні.

У Службі просять водіїв дотримуватися ПДР і, за можливості, уникати руху ділянками, де встановлені захисні споруди, під час складних погодних умов.

«Усі випадки пошкоджень АДЗ надалі будуть фіксуватися фахівцями для подальшого повного відшкодування збитків», – зазначили дорожники.