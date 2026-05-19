“Чорний лісоруб” нарубав 21 дерево на 101 тисячу грн: йому загрожує сім років
На Харківщині впіймали 33-річного мешканця Харківського району, якого підозрюють у незаконній вирубці дерев на території Богодухівського та Харківського районів. Про це повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.
“Упродовж квітня – листопада 2024 року 33-річний мешканець Харківського району без відповідних дозвільних документів здійснював незаконну порубку дерев у лісах, які перебувають у постійному користуванні державного підприємства “Ліси України”, – встановили правоохоронці.
Копи зʼясували: за цей час ймовірний зловмисник вирубав 21 дерево. За результатами економічної експертизи, загальні збитки, які він завдав державі, становлять понад 101 тисячу гривень.
“Слідчі повідомили чоловіку про підозру. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі”, – додали копи.
Читайте також: Рятувальникам вдалося загасити пожежу, яка вирувала після ранкового «прильоту»
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «“Чорний лісоруб” нарубав 21 дерево на 101 тисячу грн: йому загрожує сім років», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2026 в 11:07;