“Чорний лісоруб” нарубав 21 дерево на 101 тисячу грн: йому загрожує сім років

На Харківщині впіймали 33-річного мешканця Харківського району, якого підозрюють у незаконній вирубці дерев на території Богодухівського та Харківського районів. Про це повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Упродовж квітня – листопада 2024 року 33-річний мешканець Харківського району без відповідних дозвільних документів здійснював незаконну порубку дерев у лісах, які перебувають у постійному користуванні державного підприємства “Ліси України”, – встановили правоохоронці.

Копи зʼясували: за цей час ймовірний зловмисник вирубав 21 дерево. За результатами економічної експертизи, загальні збитки, які він завдав державі, становлять понад 101 тисячу гривень.

“Слідчі повідомили чоловіку про підозру. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі”, – додали копи.