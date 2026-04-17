Висадка та обрізка дерев: що ще можна робити в середині квітня (відео)

Обрізку дерев, якщо хтось не встиг, можна проводити і зараз, але обережно. Висаджувати рослини теж не пізно — особливо ті, що продаються в контейнерах або не пішли в активний ріст, розповів заступник директора ботанічного саду Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна Олександр Альохін.

За його словами, плодові дерева протягом сезону можна обрізати до трьох разів, тому боятися цього не варто. Але місця зрізів обов’язково потрібно закривати садовим варом чи спеціальними засобами – зараз є багато нових препаратів, навіть так звана “шкіра для рослин”.

Також фахівець пояснив, що рослини у контейнерах можна висаджувати у будь-який час. Якщо ж саджанці викопані з ґрунту, тобто мають відкриту кореневу систему, слід бути обережнішим.

У той же час зараз продається багато рослин, викопаних ще восени і збережених у холодних підвалах — вони ще не пішли в зріст, і їх можна висаджувати без вагань, лише частіше поливати та підгодовувати.

Тобто терміни висадки плодових дерев залежать від погоди та якості посадкового матеріалу. “Це все досить умовно”, – додав він, відповідаючи на питання, чи справді все потрібно встигнути висадити до 1 травня.