Хвойні рослини на Харківщині у небезпеці – попередження ботаніка

Наслідки посухи 2024 року на Харківщині виявляться за рік, попередив у коментарі МГ “Об’єктив” заступник директора з науки ботсаду ХНУ ім. В.Н. Каразіна Олександр Альохін.

Альохін порівняв пекельну спеку 2024 року із посухою 2010-го. Наслідки тієї спеки ботаніки змогли повністю оцінити лише за півтора року. Тоді в ботсаду загинуло кілька сотень хвойних рослин. Як пояснив учений: через тепловий удар смола дерев стала настільки густою, що ледве рухалася всередині або зовсім зупинилася. Внаслідок цього рослини втратили здатність захищатися від атак шкідників. Вони проколювали кору, щоб напитися соку та відкласти яйця. Після 2010 року густа смола не могла закрити уражені ділянки кори, й у 2011-2012 роках стався сплеск пошкоджень короїдами-типографами, з якими рослини не змогли боротися самостійно, згадує Альохін.

Тож власникам хвойних насаджень слід бути особливо уважними у 2025-му та 2026-му, щоб вчасно допомогти постраждалим рослинам.

У харківському ботсаду цього літа як могли, боролися із посухою. Але якщо трав’янисті рослини можна полити, то напоїти 20-30-річне дерево – нереальне завдання.

“Ми намагалися поливати нещодавно пересаджені рослини – ті, що мали ще нормально вкоренитися. А дорослі колекційні дерева, на жаль, напоїти вже було неможливо”, – зазначив заступник директора з науки ботсаду ХНУ ім. Каразіна.