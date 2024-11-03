Хвойные растения на Харьковщине в опасности — предупреждение ботаника
Последствия засухи 2024 года на Харьковщине проявятся через год, предупредил в комментарии МГ «Объектив» заместитель директора по науке ботсада ХНУ им. Каразина Александр Алехин.
Алехин сравнил иссушающую жару 2024 года с засухой 2010-го. Последствия той жары ботаники смогли полностью оценить лишь спустя полтора года. Тогда в ботсаду погибло несколько сотен хвойных растений. Как объяснил ученый: из-за теплового удара смола деревьев стала настолько густой, что едва двигалась внутри или совсем остановилась. В результате растения утратили способность защищаться от атак вредителей. Они прокалывали кору, чтобы напиться сока и отложить яйца. После 2010 года густая смола не могла закрыть пораженные участки коры, и в 2011-2012 году произошел всплеск повреждений короедами-типографами, с которыми растения не смогли бороться самостоятельно, вспоминает Алехин.
Так что владельцам хвойных насаждений следует быть особенно внимательными в 2025-м и 2026-м, чтобы вовремя помочь пострадавшим растениям.
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В харьковском ботсаду этим летом как могли, боролись с засухой. Но если травянистые растения можно полить, то напоить 20-30-летнее дерево – нереальная задача.
«Мы пытались поливать недавно пересаженные растения – те, которые должны еще нормально укорениться. А взрослые коллекционные деревья, к сожалению, напоить уже не было никакой возможности», — отметил заместитель директора по науке ботсада ХНУ им. Каразина.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Александр Алехин, ботсад, жара, засуха, новости Харькова, растения;
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- • Дата публикации материала: 3 ноября 2024 в 19:07;
Корреспондент Оксана Якушко, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Последствия засухи 2024 года на Харьковщине проявятся через год, предупредил в комментарии МГ «Объектив» заместитель директора по науке ботсада ХНУ им. Каразина Александр Алехин".