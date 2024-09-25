Почему снова посадить сосны у Каравана в Харькове плохая идея — ответ биолога

Какими породами деревьев лучше всего засадить сгоревший на Салтовке многострадальный лес, МГ «Объектив» рассказал биолог, преподаватель кафедры ботаники ХНПУ имени Г.Сковороды Юрий Бенгус.

— В соцсетях ходят слухи, что якобы этот лес очень сильно высох, потому что на деревья искусственно влияли, травили. Это правда?

– Нет. Я много лет работал рядом и видел, как постепенно с 2007-2010 годов в том бору распространялась корневая губка – разновидность грибка. Это такая зараза, которая селится на корнях сосны в лесах, где мало биоразнообразия. Она поражает не старые боры, а молодые, высаженные на новом, чистом месте, из одного вида деревьев.

– То есть каждому виду деревьев соответствует какой-то определенный гриб?

– Да. Если нет биоразнообразия грибов, там селится один гриб-паразит и начинает распространяться. Корни деревьев, в нашем случае – сосен, сомкнутые, переплетенные, и если он инфицировал одну сосну, то по этим корневым системам зараза распространяется как костер. По Google-картам можно проследить, как начали засыхать первые сосны в этом лесу. Спустя некоторое время засохших деревьев становилось все больше, пока очаги болезни не сомкнулись.

— Как предотвратить эту проблему, чтобы новый лес снова не убила корневая губка? Ведь власти говорят, что бор восстановят, снова высадят сосны…

– Сажать сосну там, где ее уже убила болезнь, нет смысла.

– А что нужно?

— Любые другие породы. Это то, что называется биоразнообразием. И первая порода, самая ценная для нашего места – дуб обыкновенный.

– А он будет расти там, на песке?

– Будет. Во-первых, оказалось, что песок не такой уж песок. Мы его не могли вчера вкопать штыковой лопатой, потому что это супесок. Хотя, когда выходишь на берег реки, он, конечно, выглядит как песок. Там уже растут дубы. Птицы занесли из района желуди и спрятали в земле. Впоследствии из этих желудей там проросли молодые дубы. Там можно сажать и многие другие породы, и чем больше будет разных видов деревьев, тем лучше. А во-вторых, нужно отдавать предпочтение нашим местным породам для поддержания нашего биоразнообразия. Потому что чужеродные породы ему вредят. Но есть некие исключения и посреди интродуцентов, чужеродных видов. К примеру, шикарно себя будет чувствовать шелковица – она засухоустойчива и песок ее не пугает. Очень полезно было бы для почвенного биоразнообразия грибов высадить там березы, осины и тополя.