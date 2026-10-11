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Отстал от родителей: в Люботине в лесу потерялся 10-летний мальчик

Происшествия 09:30   11.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
Отстал от родителей: в Люботине в лесу потерялся 10-летний мальчик

10-летний мальчик потерялся в лесу в Люботине во время прогулки с родителями. Как оказалось, он отстал от них, но не растерялся – вышел на дорогу и начал идти по ней в поисках взрослых. 

Тогда ребенка заметили местные жители – они сразу же обратились в полицию и сообщили о случившемся. В это же время сына искали и родители.

«Работники отделения полиции №2 Харьковского РУП №1 оперативно прибыли на место происшествия, установили личность мальчика и передали его матери. В ходе проверки установлено, что никаких противоправных действий в отношении ребенка не совершалось. Пока мальчик находится дома, его жизни и здоровью ничего не угрожает», – добавили в ГУ Нацполиции.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 11 октября 2026 в 09:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "10-летний мальчик потерялся в лесу в Люботине во время прогулки с родителями.".