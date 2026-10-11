Відстав від батьків: у Люботині в лісі загубився 10-річний хлопчик

10-річний хлопчик загубився в лісі в Люботині під час прогулянки з батьками. Як виявилося, він відстав від них, але не розгубився – вийшов на дорогу і почав йти нею у пошуках дорослих.

Тоді дитину помітили місцеві жителі – вони одразу ж звернулися до поліції та повідомили про те, що сталося. У цей час сина шукали й батьки.

“Працівники відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 оперативно прибули на місце події, встановили особу хлопчика та передали його матері. Під час перевірки встановлено, що жодних протиправних дій відносно дитини не вчинялося. Наразі хлопчик перебуває вдома, його життю та здоров’ю нічого не загрожує”, – додали в ГУ Нацполіції.