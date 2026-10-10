Автобус будет курсировать в центре Харькова по измененному маршруту

Автобус №92 временно будет курсировать по более длинному маршруту, сообщили в Харьковском горсовете.

Маршрут автобуса №92 будет временно продлен из-за временного закрытия ст. м. «Архитектора Бекетова».

Так, автобус №92 временно будет возить пассажиров следующим образом: 13-е городское кладбище — ст. м. «Ярослава Мудрого» – ул. Григория Сковороды – ул. Скрипника – ул. Сумская – ул. Ярослава Мудрого – ул. Григория Сковороды – 13-е городское кладбище.

На участке, где автобус будет ходить, он будет останавливаться на «Ул. Гиршмана», «Театр оперы и балета им. Лысенко», «Ст. м. «Университет».

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