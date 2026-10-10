Live
  • Сб 10.10.2026
  • Харьков  +10°С
  • USD 44.85
  • EUR 50.14

Автобус будет курсировать в центре Харькова по измененному маршруту

Транспорт 21:41   10.10.2026
Оксана Якушко
Автобус будет курсировать в центре Харькова по измененному маршруту Фото: ХГС

Автобус №92 временно будет курсировать по более длинному маршруту, сообщили в Харьковском горсовете.

Маршрут автобуса №92 будет временно продлен из-за временного закрытия ст. м. «Архитектора Бекетова».

Так, автобус №92 временно будет возить пассажиров следующим образом: 13-е городское кладбище — ст. м. «Ярослава Мудрого» – ул. Григория Сковороды – ул. Скрипника – ул. Сумская – ул. Ярослава Мудрого – ул. Григория Сковороды – 13-е городское кладбище.

На участке, где автобус будет ходить, он будет останавливаться на «Ул. Гиршмана», «Театр оперы и балета им. Лысенко», «Ст. м. «Университет».

Читайте также: 11 октября не будет работать одна из станций метро в Харькове

Автор: Оксана Якушко

Популярно

Удар по поликлинике в Харькове: пострадали четыре женщины
Удар по поликлинике в Харькове: пострадали четыре женщины
10.10.2026, 15:50
Новости Харькова — главное 10 октября: удар по поликлинике, раненые, 20 атак
Новости Харькова — главное 10 октября: удар по поликлинике, раненые, 20 атак
10.10.2026, 16:08
Харьков атакуют российские дроны: пожар в медучреждении, раненые
Харьков атакуют российские дроны: пожар в медучреждении, раненые
10.10.2026, 13:21
Били «бандеролью». Показали последствия удара по поликлинике в Харькове (фото)
Били «бандеролью». Показали последствия удара по поликлинике в Харькове (фото)
10.10.2026, 16:37
Как будут отключать свет 11 октября в Харькове и области: график
Как будут отключать свет 11 октября в Харькове и области: график
10.10.2026, 19:25
Автобус будет курсировать в центре Харькова по измененному маршруту
Автобус будет курсировать в центре Харькова по измененному маршруту
10.10.2026, 21:41

Новости по теме:

10.10.2026
Первые минуты после удара по поликлинике в Харькове показали копы (видео)
10.10.2026
11 октября не будет работать одна из станций метро в Харькове
10.10.2026
Били «бандеролью». Показали последствия удара по поликлинике в Харькове (фото)
10.10.2026
Удар по поликлинике в Харькове: пострадали четыре женщины
10.10.2026
Харьков атакуют российские дроны: пожар в медучреждении, раненые


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Автобус будет курсировать в центре Харькова по измененному маршруту», то посмотрите больше в разделе Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 10 октября 2026 в 21:41;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Автобус №92 временно будет курсировать по более длинному маршруту, сообщили в Харьковском горсовете.".