11 октября не будет работать одна из станций метро в Харькове

В воскресенье, 11 октября, станцию «Архитектора Бекетова» временно закроют для обслуживания пассажиров, сообщает пресс-служба Харьковского метрополитена.

В это время поезда подземки будут следовать Алексеевской линии метрополитена, но не будут останавливаться на указанной станции.

График движения поездов по выходным Алексеевской линией остается без изменений, за исключением отправления со станции «Архитектора Бекетова».

Но в качестве временного укрытия на время воздушных тревог станция будет открыта для граждан.

В понедельник, 12 октября, в 5:30 станцию ​​метро «Архитектора Бекетова» снова откроют для пассажиров.