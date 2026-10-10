РФ «окружила» силы СОУ и снова «захватила» Купянск-Узловой – ISW

Милблогеры РФ заявляют об окружениях и продвижениях в Харьковской области, которые не соответствуют реальности, сообщают в Институте изучения войны (ISW).

Российские военные блогеры продолжают спорить о масштабном окружении между Вовчанским и Великобурлукским направлениями. Один российский военный блогер утверждал, что войска РФ якобы окружили Варваровку и Николаевку (обе к северу от Великого Бурлука). Но минобороны РФ и военные блогеры регулярно делают безосновательные заявления о масштабном окружении на Великобурлукском направлении, хотя доказательств в поддержку этих утверждений нет.

Другой российский военный блогер 8 октября пожаловался, что многие российские источники представляют преувеличенные данные о продвижении РФ в Харьковской области, которые не соответствуют действительности.

Российские войска недавно пытались продвинуться в направлении Купянска. Согласно опубликованным 8 октября видеоматериалам с геолокацией, украинские силы нанесли удар по российскому военнослужащему на юге Купянск-Узлового после того, что, по оценке ISW, было российской операцией по проникновению.

Российские милблогеры утверждали, что российские войска захватили Купянск-Узловой, хотя в то же время в населенном пункте идут бои. Минобороны РФ 9 октября заявило, что россияне нанесли ракетный удар по мосту через реку Оскол, вероятно, чтоб ослабить украинскую оборону и логистику в этом районе и предотвратить переброску украинских войск — личного состава и техники — через реку в Купянск-Узловой.