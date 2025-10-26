РФ ставит флаги на Харьковщине, чтоб убедить в победоносном наступлении – ISW
Россияне применяют тактику инфильтрации на Харьковщине для информационного воздействия, сообщает Институт изучения войны (ISW).
Россияне использовали тактику инфильтрации для прорыва в Бологовку (юго-восточнее Великого Бурлука) подразделением до 200 человек. Они действовали небольшими группами. Затем россияне опубликовали кадры, на которых их боевики держат триколоры в Бологовке, но украинские войска сохраняют контроль над селом.
Дополнительные геолокационные кадры от 25 октября показывают российских военных, держащих флаг РФ в северной части Куриловки (юго-восточнее Купянска). ISW считает, что россияне тоже проводили миссии инфильтрации в Куриловку и что эти миссии не изменили передний край района боевых действий.
Недавние российские миссии по проникновению в Бологовку и Куриловку провели ради усиления информационных усилий Кремля по преувеличению темпов российского наступления. РФ всё чаще опирается на кадры, демонстрирующие поднятие российских флагов, чтобы заявить о наступлении в этих районах. Российские власти используют эти предполагаемые успехи для подкрепления ложных российских нарративов о стремительном наступлении, например, в Купянске. Эти нарративы поддерживают более широкие усилия Кремля по ложному представлению победы РФ над Украиной как неизбежной, чтобы Украина и Запад немедленно уступили требованиям РФ.
Читайте также: Новости Харькова – главное 26 октября: один погибший и семеро пострадавших
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Бологовка, Институт изучения вйоны, куриловка;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «РФ ставит флаги на Харьковщине, чтоб убедить в победоносном наступлении – ISW», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 26 октября 2025 в 11:00;