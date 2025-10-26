Live
  • Вс 26.10.2025
  • Харьков  +12°С
  • USD 41.9
  • EUR 48.55

РФ ставит флаги на Харьковщине, чтоб убедить в победоносном наступлении – ISW

Фронт 11:00   26.10.2025
Оксана Якушко
РФ ставит флаги на Харьковщине, чтоб убедить в победоносном наступлении – ISW Фото: ISW

Россияне применяют тактику инфильтрации на Харьковщине для информационного воздействия, сообщает Институт изучения войны (ISW).

Россияне использовали тактику инфильтрации для прорыва в Бологовку (юго-восточнее Великого Бурлука) подразделением до 200 человек. Они действовали небольшими группами. Затем россияне опубликовали кадры, на которых их боевики держат триколоры в Бологовке, но украинские войска сохраняют контроль над селом.

Дополнительные геолокационные кадры от 25 октября показывают российских военных, держащих флаг РФ в северной части Куриловки (юго-восточнее Купянска). ISW считает, что россияне тоже проводили миссии инфильтрации в Куриловку и что эти миссии не изменили передний край района боевых действий.

Недавние российские миссии по проникновению в Бологовку и Куриловку провели ради усиления информационных усилий Кремля по преувеличению темпов российского наступления. РФ всё чаще опирается на кадры, демонстрирующие поднятие российских флагов, чтобы заявить о наступлении в этих районах. Российские власти используют эти предполагаемые успехи для подкрепления ложных российских нарративов о стремительном наступлении, например, в Купянске. Эти нарративы поддерживают более широкие усилия Кремля по ложному представлению победы РФ над Украиной как неизбежной, чтобы Украина и Запад немедленно уступили требованиям РФ.

Читайте также: Новости Харькова – главное 26 октября: один погибший и семеро пострадавших

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Сегодня 26 октября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 26 октября 2025: какой праздник и день в истории
26.10.2025, 06:00
Новости Харькова – главное 26 октября: один погибший и семеро пострадавших
Новости Харькова – главное 26 октября: один погибший и семеро пострадавших
26.10.2025, 11:46
Новости Харькова – главное 25 октября: «прилет» в городе, успехи ВСУ
Новости Харькова – главное 25 октября: «прилет» в городе, успехи ВСУ
25.10.2025, 21:06
В полиции показали кадры с мест «прилетов» в Харькове (фото)
В полиции показали кадры с мест «прилетов» в Харькове (фото)
25.10.2025, 20:12
Облачно, но без осадков: прогноз погоды в Харькове и области на 26 октября
Облачно, но без осадков: прогноз погоды в Харькове и области на 26 октября
25.10.2025, 21:40
Женщина погибла 26 октября на Харьковщине из-за обстрела россиян – Канашевич
Женщина погибла 26 октября на Харьковщине из-за обстрела россиян – Канашевич
26.10.2025, 11:44

Новости по теме:



  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «РФ ставит флаги на Харьковщине, чтоб убедить в победоносном наступлении – ISW», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 26 октября 2025 в 11:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне применяют тактику инфильтрации на Харьковщине для информационного воздействия, сообщает Институт изучения войны (ISW).".