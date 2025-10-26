РФ ставит флаги на Харьковщине, чтоб убедить в победоносном наступлении – ISW

Россияне применяют тактику инфильтрации на Харьковщине для информационного воздействия, сообщает Институт изучения войны (ISW).

Россияне использовали тактику инфильтрации для прорыва в Бологовку (юго-восточнее Великого Бурлука) подразделением до 200 человек. Они действовали небольшими группами. Затем россияне опубликовали кадры, на которых их боевики держат триколоры в Бологовке, но украинские войска сохраняют контроль над селом.

Дополнительные геолокационные кадры от 25 октября показывают российских военных, держащих флаг РФ в северной части Куриловки (юго-восточнее Купянска). ISW считает, что россияне тоже проводили миссии инфильтрации в Куриловку и что эти миссии не изменили передний край района боевых действий.

Недавние российские миссии по проникновению в Бологовку и Куриловку провели ради усиления информационных усилий Кремля по преувеличению темпов российского наступления. РФ всё чаще опирается на кадры, демонстрирующие поднятие российских флагов, чтобы заявить о наступлении в этих районах. Российские власти используют эти предполагаемые успехи для подкрепления ложных российских нарративов о стремительном наступлении, например, в Купянске. Эти нарративы поддерживают более широкие усилия Кремля по ложному представлению победы РФ над Украиной как неизбежной, чтобы Украина и Запад немедленно уступили требованиям РФ.