РФ заявила об успехах в Волчанске и на Купянском направлении – информация ISW

О том, что на самом деле происходит на фронте в Харьковской области, рассказали в Институте изучения войны (ISW).

Информация россиян об их якобы успешном наступлении и продвижении в Волчанске – фейк, утверждают аналитики.

«7 и 8 июля российские войска атаковали севернее Харькова в направлении Липцев, северо-восточнее Харькова близ Волчанска и Зеленого, а также северо-восточнее Харькова», – пишут в ISW.

Кроме того, эксперты не смогли подтвердить заявления врага об оккупации территорий около Голубовки, Радьковки и Степовой Новоселовки.

«7 и 8 июля российские войска атаковали на северо-восток от Купянска вблизи Красного Первого и Каменки и в направлении Нововасильевки; на север от Купянска вблизи Голубовки и в направлении Кутьковки и Амбарного (вдоль международной границы); на запад от Купянска вблизи Мирного и Соболевки; на восток от Купянска вблизи Петропавловки; и на юго-восток от Купянска вблизи Степовой Новоселовки и Глушковки. Российский блогер утверждал, что украинские войска контратаковали вблизи Колесниковки и Табаевки (к юго-востоку от Купянска)», – пишут в Институте изучения войны.

Не смогли продвинуться россияне и на Боровском направлении. Бои шли возле Загрызово и Ольговки.

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