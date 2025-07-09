РФ заявила про успіхи у Вовчанську й на Куп’янському напрямку – інформація ISW

Про те, що насправді відбувається на фронті на Харківщині, розповіли в Інституті вивчення війни (ISW).

Інформація росіян про їх нібито успішний наступ та просування у Вовчанську – фейк, стверджують аналітики.

“7 і 8 липня російські війська атакували на північ від Харкова в напрямку Липців, на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська і Зеленого, а також на північний схід від Харкова”, – пишуть в ISW.

Крім того, експерти не змогли підтвердити заяви ворога про окупацію територій біля Голубівки, Радьківки та Степової Новоселівки.

“7 і 8 липня російські війська атакували на північний схід від Куп’янська поблизу Красного Першого і Кам’янки і в напрямку Нововасилівки; на північ від Куп’янська поблизу Голубівки і в напрямку Кутьківки та Амбарного (вздовж міжнародного кордону); на захід від Куп’янська поблизу Мирного і Соболівки; на схід від Куп’янська поблизу Петропавлівки; та на південний схід від Куп’янська поблизу Степової Новоселівки та Глушківки. Російський мілблогер стверджував, що українські війська контратакували поблизу Колісниківки та Табаївки (на південний схід від Куп’янська)”, – пишуть в Інституті вивчення війни.

Не змогли просунутися росіяни на Борівському напрямку. Бої йшли біля Загризового та Ольгівки.