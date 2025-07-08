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Як на Харківщині воюють іноземні добровольці та що вони ніколи не бачили – ЗСУ

Фронт 13:54   08.07.2025
Вікторія Яковенко
Як на Харківщині воюють іноземні добровольці та що вони ніколи не бачили – ЗСУ Скриншот

Речник ОТУВ «Харків» Павло Шамшин в етері нацмарафону розповів, представники яких іноземних країн воюють у підрозділах ЗСУ на Південно-Слобожанському (раніше Харківському) напрямку.

«Це як громадяни США, Великобританії, так і Колумбії. Ці громадяни, коли потрапляють в Україну і мають бажання долучитись до СОУ проходять навчання на військових полігонах, а потім потрапляють у бойові підрозділи. Як правило, це вмотивовані люди, навчені, більшість має військовий досвід. Але такої війни, як нинішня російсько-українська війна вони не бачили ніколи. Я маю на увазі інтенсивність застосування різних видів озброєння, так і безпілотну складову», – зазначив Шамшин.

Він продовжив: іноземні добровольці переймають досвід, які мають українські військові. Підкреслює: вчаться дуже швидко.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Шамшин також розповів і про ситуацію на Харківщині. Зокрема, в районі Вовчанська щодня відбуваються ворожі штурми.

«Вони атакують навіть вночі. Деякі штурмовики у кількості одна-дві людини в антитепловізійних пончо щоночі намагаються проникнути на територію Агрегатного заводу. Вони проникають, і ховаються в якихось руїнах чи підвалах. Однак все одно наша аеророзвідка знаходить такі схованки, і як правило, вони стають для росіян могилами», – підкреслив Шамшин.

В районі Дворічної також щодня відбуваються штурми.

«Минулої доби росіяни активізувались в районі села Мілове. Там ворожа піхота перейшла держкордон і атакувала наші позиції за підтримки артилерії та дронів. Ворог намагався просунутись в напрямку села Амбарне, але був зупинений. Потім він рухався в напрямку села Хатнє, але також був зупинений. На даний момент СОУ на тій ділянці обстановку стабілізували, подальшого просування ворожих військ немає», – підсумували в ОТУВ «Харків».

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Читайте також: За добу ЗСУ відбили 21 атаку росіян на Харківщині – дані Генштабу

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2025 в 13:54;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Речник ОТУВ «Харків» Павло Шамшин в етері нацмарафону розповів, представники яких іноземних країн воюють у підрозділах ЗСУ на Південно-Слобожанському напрямку.".