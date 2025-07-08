Як на Харківщині воюють іноземні добровольці та що вони ніколи не бачили – ЗСУ

Речник ОТУВ «Харків» Павло Шамшин в етері нацмарафону розповів, представники яких іноземних країн воюють у підрозділах ЗСУ на Південно-Слобожанському (раніше Харківському) напрямку.

«Це як громадяни США, Великобританії, так і Колумбії. Ці громадяни, коли потрапляють в Україну і мають бажання долучитись до СОУ проходять навчання на військових полігонах, а потім потрапляють у бойові підрозділи. Як правило, це вмотивовані люди, навчені, більшість має військовий досвід. Але такої війни, як нинішня російсько-українська війна вони не бачили ніколи. Я маю на увазі інтенсивність застосування різних видів озброєння, так і безпілотну складову», – зазначив Шамшин.

Він продовжив: іноземні добровольці переймають досвід, які мають українські військові. Підкреслює: вчаться дуже швидко.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Шамшин також розповів і про ситуацію на Харківщині. Зокрема, в районі Вовчанська щодня відбуваються ворожі штурми.

«Вони атакують навіть вночі. Деякі штурмовики у кількості одна-дві людини в антитепловізійних пончо щоночі намагаються проникнути на територію Агрегатного заводу. Вони проникають, і ховаються в якихось руїнах чи підвалах. Однак все одно наша аеророзвідка знаходить такі схованки, і як правило, вони стають для росіян могилами», – підкреслив Шамшин.

В районі Дворічної також щодня відбуваються штурми.

«Минулої доби росіяни активізувались в районі села Мілове. Там ворожа піхота перейшла держкордон і атакувала наші позиції за підтримки артилерії та дронів. Ворог намагався просунутись в напрямку села Амбарне, але був зупинений. Потім він рухався в напрямку села Хатнє, але також був зупинений. На даний момент СОУ на тій ділянці обстановку стабілізували, подальшого просування ворожих військ немає», – підсумували в ОТУВ «Харків».

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”