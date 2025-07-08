За добу ЗСУ відбили 21 атаку росіян на Харківщині – дані Генштабу

Вранці 8 липня Генштаб ЗСУ поінформував, де наступали окупанти в Харківській області протягом доби.

На півночі регіону СОУ відбили 19 штурмів ворога. Тоді як на Куп’янському напрямку ЗС РФ намагалися прорвати оборону українських захисників двічі в районі Загризового та Голубівки.

“За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України двох ракетних та 68 авіаційних ударів, застосували п’ять ракет та скинули 112 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 3373 дрони-камікадзе та здійснили більш ніж п’ять тисяч обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 141 – з реактивних систем залпового вогню“, – уточнили в Генштабі.

Всього ж по всій лінії фронту було 188 бойових зіткнень. А втрати армії РФ такі: