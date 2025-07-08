Live
  • Вт 08.07.2025
  • Харків  +28°С
  • USD 41.8
  • EUR 49.03

За добу ЗСУ відбили 21 атаку росіян на Харківщині – дані Генштабу

Україна 08:35   08.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
За добу ЗСУ відбили 21 атаку росіян на Харківщині – дані Генштабу

Вранці 8 липня Генштаб ЗСУ поінформував, де наступали окупанти в Харківській області протягом доби.

На півночі регіону СОУ відбили 19 штурмів ворога. Тоді як на Куп’янському напрямку ЗС РФ намагалися прорвати оборону українських захисників двічі в районі Загризового та Голубівки.

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України двох ракетних та 68 авіаційних ударів, застосували п’ять ракет та скинули 112 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 3373 дрони-камікадзе та здійснили більш ніж п’ять тисяч обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 141 – з реактивних систем залпового вогню“, – уточнили в Генштабі.

Всього ж по всій лінії фронту було 188 бойових зіткнень. А втрати армії РФ такі:

Читайте також: Ворог заявив про своє просування біля Мілового – що говорять в ISW

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Загинула жінка, 39 поранених: Синєгубов про добу в Харкові та області
Загинула жінка, 39 поранених: Синєгубов про добу в Харкові та області
08.07.2025, 08:53
«Пряме влучання в житловий будинок»: мер з місця обстрілу розповів про удари
«Пряме влучання в житловий будинок»: мер з місця обстрілу розповів про удари
07.07.2025, 07:47
Сьогодні 8 липня: яке свято та день в історії
Сьогодні 8 липня: яке свято та день в історії
08.07.2023, 06:00
Як гасили пожежу у багатоповерхівці у Харкові, показала ДСНС (фото, відео)
Як гасили пожежу у багатоповерхівці у Харкові, показала ДСНС (фото, відео)
07.07.2025, 09:55
Новини Харкова – головне 8 липня: потонув чоловік, постраждали 39 людей
Новини Харкова – головне 8 липня: потонув чоловік, постраждали 39 людей
08.07.2025, 08:58
За добу ЗСУ відбили 21 атаку росіян на Харківщині – дані Генштабу
За добу ЗСУ відбили 21 атаку росіян на Харківщині – дані Генштабу
08.07.2025, 08:35

Новини за темою:

08:30
Генштаб заявив про 24 бої, які були на півночі від Харкова
08:20
Протягом доби ворог наступав у Харківській області 14 разів – Генштаб
11:17
ОТУВ “Харків”: 212 укриттів ворога розбили СОУ на півночі області
08:09
Генштаб: 25 разів намагалися прорватися росіяни на півночі від Харкова
11:55
ОТУВ “Харків”: 112 військових РФ ліквідували СОУ на півночі області

Ви читали новину: «За добу ЗСУ відбили 21 атаку росіян на Харківщині – дані Генштабу»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2025 в 08:35;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 8 липня Генштаб ЗСУ поінформував, де наступали окупанти в Харківській області протягом доби.".