Ворог заявив про своє просування біля Мілового – що говорять в ISW

Загалом по всій лінії фронту ситуація залишилася незмінною – росіяни не змогли просунутися на жодній ділянці, пишуть в Інституті вивчення війни (ISW).

На півночі Харківщини ворог намагався наступати біля Вовчанська та Зеленого, проте українські захисники відбили усі атаки окупантів.

Також росіяни стверджували, що ЗС РФ змогли захопити близько 700 метрів у районі Мілового, але ця інформація виявилася фейковою, акцентують аналітики.

“6 і 7 липня російські війська атакували на північний схід від Куп’янська поблизу Красного Першого і Кам’янки; на північ від Куп’янська поблизу Голубівки і в напрямку Кутьківки, Амбарного; і на північний захід від Куп’янська поблизу Кіндрашівки і Московки”, – додали в ISW.

Те саме стосується і Борівського напрямку – атаки РФ не мали успіху.

“6 та 7 липня російські війська атакували на схід від Борової поблизу Зеленого Гаю та на південний схід від Борової поблизу Греківки, а також у напрямку Ольгівки, Червоного Става та Дружелюбівки”, – зазначили експерти.