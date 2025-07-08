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Враг заявил о своем продвижении возле Мелового – что говорят в ISW

Украина 07:30   08.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Враг заявил о своем продвижении возле Мелового – что говорят в ISW

В целом, по всей линии фронта ситуация осталась неизменной – россияне не смогли продвинуться ни на одном участке, пишут в Институте изучения войны (ISW).

На севере Харьковщины враг пытался наступать около Волчанска и Зеленого, однако украинские защитники отбили все атаки оккупантов.

Также россияне утверждали, что ВС РФ смогли захватить около 700 метров в районе Мелового, но эта информация оказалась фейковой, акцентируют аналитики.

«6 и 7 июля российские войска атаковали северо-восточнее Купянска вблизи Красного Первого и Каменки; к северу от Купянска близ Голубовки и в направлении Кутьковки, Амбарного; и северо-западнее Купянска вблизи Кондрашовки и Московки», – добавили в ISW.

То же касается и Боровского направления – атаки РФ не увенчались успехом.

«6 и 7 июля российские войска атаковали к востоку от Боровой вблизи Зеленого Гая и к юго-востоку от Боровой вблизи Грековки, а также в направлении Ольговки, Красного Става и Дружелюбовки», – отметили эксперты.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 8 июля 2025 в 07:30;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В целом, по всей линии фронта ситуация осталась неизменной – россияне не смогли продвинуться ни на одном участке, пишут в Институте изучения войны (ISW).".