Новости Харькова — главное за 8 июля: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

В 00:50 на Харьковщину полетели БпЛА, а в регионе тем временем объявили тревогу.

В 01:07 беспилотники начали двигаться и на Харьков.

Отбой тревоги объявили лишь утром – в 04:11. Однако ее возобновили уже через полтора часа. По данным мониторинговых ТГ-каналов, для восточных регионов появилась угроза применения баллистики. На этот раз тревога звучала менее получаса и уже в 05:58 дали отбой.