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Новости Харькова — главное за 8 июля: как прошла ночь

Украина 07:03   08.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное за 8 июля: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:03

Основной угрозой для Харькова и области этой ночью были беспилотники и баллистика

В 00:50 на Харьковщину полетели БпЛА, а в регионе тем временем объявили тревогу. 

В 01:07 беспилотники начали двигаться и на Харьков. 

Отбой тревоги объявили лишь утром – в 04:11. Однако ее возобновили уже через полтора часа. По данным мониторинговых ТГ-каналов, для восточных регионов появилась угроза применения баллистики. На этот раз тревога звучала менее получаса и уже в 05:58 дали отбой.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 8 июля 2025 в 07:03;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".