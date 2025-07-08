Новости Харькова — главное за 8 июля: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:03
Основной угрозой для Харькова и области этой ночью были беспилотники и баллистика
В 00:50 на Харьковщину полетели БпЛА, а в регионе тем временем объявили тревогу.
В 01:07 беспилотники начали двигаться и на Харьков.
Отбой тревоги объявили лишь утром – в 04:11. Однако ее возобновили уже через полтора часа. По данным мониторинговых ТГ-каналов, для восточных регионов появилась угроза применения баллистики. На этот раз тревога звучала менее получаса и уже в 05:58 дали отбой.
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- • Дата публикации материала: 8 июля 2025 в 07:03;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".