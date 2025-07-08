Спасатели достали из воды тело мужчины – подробности от ГСЧС

За сутки у спасателей Харьковщины было 45 оперативных выездов, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В частности, в регионе возникло 27 пожаров, 12 из них – из-за российских ударов. Возгорания начались в Богодуховском, Чугуевском, Изюмском районе, а также в Харькове.

Так в Шевченковском районе горели квартиры на восьмом этаже многоэтажки. В Слободском – из-за удара БпЛА загорелась хозпостройка и авто.

«Днем враг нанес удары БпЛА по Холодногорскому району города. Под российские удары попали жилые, административные и складские здания, торговые объекты и автомобили. Произошло несколько очагов возгорания. Горели жилые здания и машины. Один человек погиб, еще 44 пострадали, из них четыре ребенка», – уточнили в ГСЧС.

Кроме того, в селе Антоновка Берестинского района из воды спасатели достали тело мужчины 1954 года рождения. Правоохранители еще устанавливают подробности трагедии.