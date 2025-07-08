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Спасатели достали из воды тело мужчины – подробности от ГСЧС

Происшествия 08:15   08.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Спасатели достали из воды тело мужчины – подробности от ГСЧС

За сутки у спасателей Харьковщины было 45 оперативных выездов, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В частности, в регионе возникло 27 пожаров, 12 из них – из-за российских ударов. Возгорания начались в Богодуховском, Чугуевском, Изюмском районе, а также в Харькове.

Так в Шевченковском районе горели квартиры на восьмом этаже многоэтажки. В Слободском – из-за удара БпЛА загорелась хозпостройка и авто.

«Днем враг нанес удары БпЛА по Холодногорскому району города. Под российские удары попали жилые, административные и складские здания, торговые объекты и автомобили. Произошло несколько очагов возгорания. Горели жилые здания и машины. Один человек погиб, еще 44 пострадали, из них четыре ребенка», – уточнили в ГСЧС.

Кроме того, в селе Антоновка Берестинского района из воды спасатели достали тело мужчины 1954 года рождения. Правоохранители еще устанавливают подробности трагедии.

Читайте также: Атаки БпЛА на Харьков: спасательные работы завершены, сообщил Синегубов 📹

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 8 июля 2025 в 08:15;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки у спасателей Харьковщины было 45 оперативных выездов, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".