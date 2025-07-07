Атаки БпЛА на Харьков: спасательные работы завершены, сообщил Синегубов 📹

Спасательные работы в Харькове после двух утренних волн ударов БпЛА завершены, сообщил в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Спасательные работы завершены. Сейчас работаем еще по устранению там аварийности, потому что здания достаточно серьезно повреждены. Обследование подомовое, поквартирное так же завершено. Все пожары ликвидированы. И дальше идет уже плановая работа по налаживанию и восстановлению критической инфраструктуры по этим районам», — сказал Синегубов.

По данным областной военной администрации, всего пострадали 70 жителей, в том числе шесть детей. Одна женщина умерла в больнице в результате тяжелых травм, которые она получила в результате обстрела Холодногорского района.

В настоящее время в больницах находятся восемь раненых, среди которых двое детей.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, утром 7 июля Харьков пережил два налета беспилотников. Около 5 часов четыре БпЛА ударили по Шевченковскому и Слободскому районам. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о повреждении общежития и пожаре в нем. Также прямой удар был по жилой многоэтажке. Разрушения есть в окрестных кафе, супермаркете, торговых павильонах и на территории детсада. По данным облпрокуратуры, из-за этих ударов пострадали 36 человек, среди них четверо детей: братья 7 и 11 лет в Шевченковском районе получили ранения осколками стекла, у 3-летней девочки из Слободского района — взрывное ранение и акубаротравма. Еще один ребенок — с острой реакцией на стресс.

Повторный налет был около 10:20. В этот раз шесть беспилотников один за другим ударили посреди оживленного жилого квартала в Холодногорском районе. Там повреждены частные и многоквартирные дома, магазин и автомобиль. Из-за тяжелого ранения в больнице умерла женщина 34 лет, еще 34 человека пострадали. Среди них снова четверо детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет. У всех — острая стрессовая реакция. Целью было здание Областного ТЦК и СП, подтвердило командование Сухопутных войск ВСУ. Там сообщили о троих раненых военнослужащих.

В мэрии подсчитали, что в городе были повреждены 54 здания, вылетело более полутора тысяч окон.