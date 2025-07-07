Атаки БпЛА на Харків: рятувальні роботи завершені, повідомив Синєгубов (відео)

Рятувальні роботи у Харкові після двох ранкових хвиль ударів БпЛА завершені, повідомив в етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Рятувальні роботи завершені. Наразі працюємо ще щодо усунення там аварійності, тому що будівлі досить серйозно пошкоджені. Обстеження побудинкове, поквартирне так само завершено. Усі пожежі ліквідовані. І далі йде вже планова робота щодо налагодження і відновлення критичної інфраструктури по цих районах“, — сказав Синєгубов.

За даними облвійськадміністрації, загалом постраждали 70 мешканців, зокрема шість дітей. Одна жінка померла в лікарні внаслідок тяжких травм, яких вона зазнала під час обстрілу Холодногірського району.

На цей час у лікарнях перебувають восьмеро поранених, серед яких двоє дітей.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, вранці 7 липня Харків пережив два нальоти безпілотників. Близько 5-ї години чотири БпЛА вдарили по Шевченківському та Слобідському районах. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про пошкодження гуртожитку та пожежу в ньому. Також прямий удар був по житловій багатоповерхівці. Руйнації є в навколишніх кафе, супермаркеті, торговельних павільйонах і на території дитсадка. За даними облпрокуратури, через ці удари постраждали 36 людей, серед них четверо дітей: брати 7 та 11 років у Шевченківському районі отримали поранення уламками скла, у 3-річної дівчинки зі Слобідського району – вибухове поранення та акубаротравма. Ще одна дитина – з гострою реакцією на стрес.



Повторний наліт був близько 10:20. Цього разу шість безпілотників один за одним ударили посеред жвавого житлового кварталу в Холодногірському районі. Там пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, магазин і автівка. Через важке поранення в лікарні померла жінка 34 років, ще 34 людини постраждали. Серед них знову четверо дітей і підлітків у віці від 7 до 17 років. У всіх – гостра стресова реакція. Ціллю була будівля Обласного ТЦК і СП, підтвердило командування Сухопутних військ ЗСУ. Там повідомили про трьох поранених військовослужбовців.



У мерії підрахували, що в місті були пошкоджені 54 будівлі, вилетіло понад півтори тисячі вікон.