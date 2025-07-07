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Удари БпЛА по Харкову: постраждали пів сотні будівель, вибито 1,6 тис. вікон

Події 15:22   07.07.2025
Вікторія Яковенко
Удари БпЛА по Харкову: постраждали пів сотні будівель, вибито 1,6 тис. вікон Фото: Харківська міськрада

Внаслідок ворожих атак, які сталися 7 липня, в Шевченківському, Слобідському та Холодногірському районах постраждали 54 будівлі, повідомили в Харківській міськраді.

«Загалом було вибито понад 1,6 тисячі вікон, пошкоджено 120 балконних склінь, 16 дверей і п’ять покрівель», – інформують у мерії.

Наслідки «прильотів» усувають комунальники – працюють фахівці КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство», КП «Харківспецбуд», КСП «Інженерні мережі» і КП «Харківжитлобуд». А співробітники КП «Житлокомсервіс» консультують мешканців щодо подання заяв на отримання компенсацій за програю «єВідновлення».

удары по Харькову
Фото: Харківська міськрада
удары по Харькову
Фото: Харківська міськрада
удары по Харькову
Фото: Харківська міськрада
удар по Харькову
Фото: Харківська міськрада
удары по Харькову
Фото: Харківська міськрада

Нагадаємо, після 05:00 ворог випустив по Харкову безпілотники типу «Шахед». Під ударом опинилися Слобідський та Шевченківський райони. В обох росіяни вдарили по багатоповерхівках, а також по цивільних будівлях. Відомо про 36 постраждалих.

Вдруге росіяни атакували Харків близько 10:20. У місті зафіксували шість «прильотів». Усі удари припали по Холодногірському району. Під ударом опинився обласний ТЦК та СП, повідомили у Сухопутних військах ЗСУ. Внаслідок атаки пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, магазин і автомобілі. За останніми даними, постраждали 34 людини. У лікарні померла 34-річна жінка, яка отримала важке поранення.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2025 в 15:22;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ворожих атак, які сталися 7 липня, в Шевченківському, Слобідському та Холодногірському районах постраждали 54 будівлі, повідомили в Харківській міськраді.".