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Харків знову атакують БпЛА: горить дім, поранена жінка – Терехов

Події 11:09   07.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Харків знову атакують БпЛА: горить дім, поранена жінка – Терехов

Близько 10:20 мер Ігор Терехов повідомив, що над містом знову з’явилися “Шахеди”. 

Доповнено об 11:09. Бойовий дрон вдарив по двоповерховій будівлі, пише Терехов. На місці «прильоту» – пожежа.

Тим часом за інформацією Синєгубова, під завалами перебуває людина. Кількість постраждалих наразі – 11.

Доповнено об 11:07. Уже 7 постраждалих унаслідок останньої атаки по Харкову, зазначив Синєгубов.

“Огляд місць триває. Медики надають допомогу всім пораненим”, – повідомив начальник ХОВА.

Доповнено о 10:43. Терехов поінформував, що є інформація про тяжко поранену жінку. Також горить будинок.

“У приватному секторі Холодногірського району горить будинок”, – написав міський голова.

Доповнено о 10:39. Тим часом у соцмережах публікують відео одного з “прильотів” Харкова.

Відео: Харьков life | Харків 

Доповнено о 10:35. “Прильоти” – у житлових масивах міста, повідомив мер.

Доповнено о 10:32. Начальник ХОВА Олег Синєгубов зазначив, що постраждалих внаслідок ударів немає.

Вже за кілька хвилин у місті пролунали вибухи.

Пізніше міський голова поінформував, що у Холодногірському районі зафіксували три “прильоти”.

Тим часом начальник ХОВА Олег Синегубов закликав мешканців перебувати в укриттях до відбою тривоги.

Читайте також: Вибухи в Харкові – ворог атакував місто БпЛА, є постраждалі

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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Ви читали новину: «Харків знову атакують БпЛА: горить дім, поранена жінка – Терехов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2025 в 11:09;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 10:20 мер Ігор Терехов повідомив, що над містом знову з’явилися “Шахеди”. ".