Харків знову атакують БпЛА: горить дім, поранена жінка – Терехов
Близько 10:20 мер Ігор Терехов повідомив, що над містом знову з’явилися “Шахеди”.
Доповнено об 11:09. Бойовий дрон вдарив по двоповерховій будівлі, пише Терехов. На місці «прильоту» – пожежа.
Тим часом за інформацією Синєгубова, під завалами перебуває людина. Кількість постраждалих наразі – 11.
Доповнено об 11:07. Уже 7 постраждалих унаслідок останньої атаки по Харкову, зазначив Синєгубов.
“Огляд місць триває. Медики надають допомогу всім пораненим”, – повідомив начальник ХОВА.
Доповнено о 10:43. Терехов поінформував, що є інформація про тяжко поранену жінку. Також горить будинок.
“У приватному секторі Холодногірського району горить будинок”, – написав міський голова.
Доповнено о 10:39. Тим часом у соцмережах публікують відео одного з “прильотів” Харкова.
Відео: Харьков life | Харків
Доповнено о 10:35. “Прильоти” – у житлових масивах міста, повідомив мер.
Доповнено о 10:32. Начальник ХОВА Олег Синєгубов зазначив, що постраждалих внаслідок ударів немає.
Вже за кілька хвилин у місті пролунали вибухи.
Пізніше міський голова поінформував, що у Холодногірському районі зафіксували три “прильоти”.
Тим часом начальник ХОВА Олег Синегубов закликав мешканців перебувати в укриттях до відбою тривоги.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: обстріли, прилеты, терехов;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2025 в 11:09;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 10:20 мер Ігор Терехов повідомив, що над містом знову з’явилися “Шахеди”. ".