Харків знову атакують БпЛА: горить дім, поранена жінка – Терехов

Близько 10:20 мер Ігор Терехов повідомив, що над містом знову з’явилися “Шахеди”.

Доповнено об 11:09. Бойовий дрон вдарив по двоповерховій будівлі, пише Терехов. На місці «прильоту» – пожежа.

Тим часом за інформацією Синєгубова, під завалами перебуває людина. Кількість постраждалих наразі – 11.

Доповнено об 11:07. Уже 7 постраждалих унаслідок останньої атаки по Харкову, зазначив Синєгубов.

“Огляд місць триває. Медики надають допомогу всім пораненим”, – повідомив начальник ХОВА.

Доповнено о 10:43. Терехов поінформував, що є інформація про тяжко поранену жінку. Також горить будинок.

“У приватному секторі Холодногірського району горить будинок”, – написав міський голова.

Доповнено о 10:39. Тим часом у соцмережах публікують відео одного з “прильотів” Харкова.

Відео: Харьков life | Харків

Доповнено о 10:35. “Прильоти” – у житлових масивах міста, повідомив мер.

Доповнено о 10:32. Начальник ХОВА Олег Синєгубов зазначив, що постраждалих внаслідок ударів немає.

Вже за кілька хвилин у місті пролунали вибухи.

Пізніше міський голова поінформував, що у Холодногірському районі зафіксували три “прильоти”.

Тим часом начальник ХОВА Олег Синегубов закликав мешканців перебувати в укриттях до відбою тривоги.