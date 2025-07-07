Live
  • Пн 07.07.2025
  • Харьков  +26°С
  • USD 41.73
  • EUR 49.12

Харьков вновь атакуют «Шахеды» – Терехов (дополняется)

Происшествия 10:29   07.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Харьков вновь атакуют «Шахеды» – Терехов (дополняется) Фото: Samuel King Jr/Flickr.com

Около 10:20 мэр Игорь Терехов сообщил, что над городом вновь появились «Шахеды». 

Дополнено в 10:32. Начальник ХОВА Олег Синегубов отметил, что пострадавших в результате ударов нет.

Уже через несколько минут в городе раздались взрывы.

Позже городской голова проинформировал, что в Холодногорсоком районе зафиксировали три «прилета».

Тем временем начальник ХОВА Олег Синегубов призвал жителей находиться в укрытиях до отбоя тревоги.

Читайте также: Взрывы в Харькове – враг атаковал город БпЛА, есть пострадавшие

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное за 7 июля: россияне ударили по городу БпЛА
Новости Харькова — главное за 7 июля: россияне ударили по городу БпЛА
07.07.2025, 09:58
Взрывы в Харькове – враг атаковал город БпЛА, есть пострадавшие (дополняется)
Взрывы в Харькове – враг атаковал город БпЛА, есть пострадавшие (дополняется)
07.07.2025, 07:55
«Прямое попадание в жилой дом»: Терехов с места обстрела рассказал об ударах
«Прямое попадание в жилой дом»: Терехов с места обстрела рассказал об ударах
07.07.2025, 07:47
Как тушили пожар в многоэтажке в Харькове, показали спасатели (фото, видео)
Как тушили пожар в многоэтажке в Харькове, показали спасатели (фото, видео)
07.07.2025, 09:55
FPV-дрон ударил по авто на Харьковщине: 8-летний мальчик погиб, его брат ранен
FPV-дрон ударил по авто на Харьковщине: 8-летний мальчик погиб, его брат ранен
06.07.2025, 13:08
Харьков вновь атакуют «Шахеды» – Терехов (дополняется)
Харьков вновь атакуют «Шахеды» – Терехов (дополняется)
07.07.2025, 10:29

Новости по теме:

07:55
ГСЧС: 13 пожаров было в регионе, четыре из них – из-за обстрелов РФ
08:55
Где прилетело в течение суток и сколько раненых в регионе: данные Синегубова
08:04
Ночью пожары из-за ударов были не только в Новобаварском районе – ГСЧС 📷 📹
17:17
Где сегодня на Харьковщине шли бои — информация Генштаба ВСУ
16:49
220 тысяч окон выбито в Харькове с начала войны, их нечем закрыть – Терехов

Вы читали новость: «Харьков вновь атакуют «Шахеды» – Терехов (дополняется)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 7 июля 2025 в 10:29;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 10:20 мэр Игорь Терехов сообщил, что над городом вновь появились «Шахеды». ".