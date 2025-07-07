Харьков вновь атакуют «Шахеды» – Терехов (дополняется)
Фото: Samuel King Jr/Flickr.com
Около 10:20 мэр Игорь Терехов сообщил, что над городом вновь появились «Шахеды».
Дополнено в 10:32. Начальник ХОВА Олег Синегубов отметил, что пострадавших в результате ударов нет.
Уже через несколько минут в городе раздались взрывы.
Позже городской голова проинформировал, что в Холодногорсоком районе зафиксировали три «прилета».
Тем временем начальник ХОВА Олег Синегубов призвал жителей находиться в укрытиях до отбоя тревоги.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрелы, прилеты, терехов;
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- • Дата публикации материала: 7 июля 2025 в 10:29;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 10:20 мэр Игорь Терехов сообщил, что над городом вновь появились «Шахеды». ".