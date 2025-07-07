Харьков вновь атакуют «Шахеды» – Терехов (дополняется)

Около 10:20 мэр Игорь Терехов сообщил, что над городом вновь появились «Шахеды».

Дополнено в 10:32. Начальник ХОВА Олег Синегубов отметил, что пострадавших в результате ударов нет.

Уже через несколько минут в городе раздались взрывы.

Позже городской голова проинформировал, что в Холодногорсоком районе зафиксировали три «прилета».

Тем временем начальник ХОВА Олег Синегубов призвал жителей находиться в укрытиях до отбоя тревоги.