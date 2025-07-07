Удары БпЛА по Харькову: пострадали полсотни зданий, выбито 1,6 тысячи окон
В результате вражеских атак, которые произошли 7 июля, в Шевченковском, Слободском и Холодногорском районах пострадали 54 здания, сообщили в Харьковском горсовете.
«В общем было выбито более 1,6 тысячи окон, повреждено 120 балконных остеклений, 16 дверей и пять кровель», — информируют в мэрии.
Последствия «прилетов» устраняют коммунальщики – работают специалисты КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие», КП «Харьковспецстрой», КСП «Инженерные сети» и КП «Харьковжилстрой». А сотрудники КП «Жилкомсервис» консультируют жителей касательно подачи заявлений на получение компенсаций по программе «єВідновлення».
Напомним, после 05:00 враг выпустил по Харькову беспилотники типа «Шахед». Под ударом оказались Слободской и Шевченковский районы. В обоих россияне ударили по многоэтажкам, а также по гражданским зданиям. Известно о 36 пострадавших.
Второй раз россияне атаковали Харьков около 10:20. В городе зафиксировали шесть прилетов. Все удары пришлись по Холодногорскому району. Под ударом оказался областной ТЦК и СП, сообщили в Сухопутных войсках ВСУ. В результате атаки повреждены частные и многоквартирные дома, магазин и автомобили. По последним данным, пострадали 34 человека. В больнице умерла 34-летняя женщина, получившая тяжелое ранение.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака БпЛА, новости Харькова, последствия, пострадали;
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- • Дата публикации материала: 7 июля 2025 в 15:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате вражеских атак, которые произошли 7 июля, в Шевченковском, Слободском и Холодногорском районах пострадали 54 здания, сообщили в Харьковском горсовете.".