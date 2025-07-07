Удары БпЛА по Харькову: пострадали полсотни зданий, выбито 1,6 тысячи окон

В результате вражеских атак, которые произошли 7 июля, в Шевченковском, Слободском и Холодногорском районах пострадали 54 здания, сообщили в Харьковском горсовете.

«В общем было выбито более 1,6 тысячи окон, повреждено 120 балконных остеклений, 16 дверей и пять кровель», — информируют в мэрии.

Последствия «прилетов» устраняют коммунальщики – работают специалисты КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие», КП «Харьковспецстрой», КСП «Инженерные сети» и КП «Харьковжилстрой». А сотрудники КП «Жилкомсервис» консультируют жителей касательно подачи заявлений на получение компенсаций по программе «єВідновлення».

Напомним, после 05:00 враг выпустил по Харькову беспилотники типа «Шахед». Под ударом оказались Слободской и Шевченковский районы. В обоих россияне ударили по многоэтажкам, а также по гражданским зданиям. Известно о 36 пострадавших.

Второй раз россияне атаковали Харьков около 10:20. В городе зафиксировали шесть прилетов. Все удары пришлись по Холодногорскому району. Под ударом оказался областной ТЦК и СП, сообщили в Сухопутных войсках ВСУ. В результате атаки повреждены частные и многоквартирные дома, магазин и автомобили. По последним данным, пострадали 34 человека. В больнице умерла 34-летняя женщина, получившая тяжелое ранение.