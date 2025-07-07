Live
  • Пн 07.07.2025
  • Харьков  +27°С
  • USD 41.73
  • EUR 49.12

Оккупанты ударили по ОТЦК и СП в Харькове – ранены трое людей

Происшествия 11:38   07.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Оккупанты ударили по ОТЦК и СП в Харькове – ранены трое людей Фото: busk-miskrada.gov.ua

О том, что россияне ударили по областному ТЦК и СП, сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.

«В результате атаки произошло попадание вражеских БпЛА в здание Харьковского областного ТЦК и СП и прилегающую территорию», – уточнили СОУ.

На данный момент известно о трех раненых, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Кроме того, враг ударил и по ТЦК в Запорожье.

«Среди военнослужащих Запорожского областного ТЦК и СП есть раненый», – уточнили в Сухопутных войсках.

Напомним, повторные взрывы в Харькове прозвучали утром 7 июля около 07:20. Позже стало известно, что в городе – шесть «прилетов». Все удары пришлись по Холодногорскому району. Вследствие обстрела загорелся дом, авто, пострадали 11 человек.

Ранее аналогичная ситуация произошла и в Полтаве. Утром 3 июля россияне ударили по зданию объединённого городского ТЦК и СП. Второй «прилет» зафиксировали вблизи Полтавского областного ТЦК. Кроме того, из-за второго удара на территории частного дома возник пожар. Тогда погибли два человека, 11 – получили ранения.

Читайте также: Взрывы в Харькове – враг атаковал город БпЛА, есть пострадавшие

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Взрывы в Харькове – враг атаковал город БпЛА, есть пострадавшие (дополняется)
Взрывы в Харькове – враг атаковал город БпЛА, есть пострадавшие (дополняется)
07.07.2025, 10:48
Харьков вновь атакуют БпЛА: горит дом, ранена женщина – Терехов
Харьков вновь атакуют БпЛА: горит дом, ранена женщина – Терехов
07.07.2025, 11:09
Новости Харькова — главное 7 июля: повторный налет БпЛА, тяжело ранена женщина
Новости Харькова — главное 7 июля: повторный налет БпЛА, тяжело ранена женщина
07.07.2025, 10:41
Оккупанты ударили по ОТЦК и СП в Харькове – ранены трое людей
Оккупанты ударили по ОТЦК и СП в Харькове – ранены трое людей
07.07.2025, 11:38
«Прямое попадание в жилой дом»: Терехов с места обстрела рассказал об ударах
«Прямое попадание в жилой дом»: Терехов с места обстрела рассказал об ударах
07.07.2025, 07:47
Шесть «Шахедов» за 10 минут: что известно о второй атаке БпЛА на Харьков
Шесть «Шахедов» за 10 минут: что известно о второй атаке БпЛА на Харьков
07.07.2025, 11:54

Новости по теме:

10:41
Новости Харькова — главное 7 июля: повторный налет БпЛА, тяжело ранена женщина
09:25
Двумя ракетами ударили россияне по Чугуеву утром – какие последствия
09:05
Синегубов: смогут ли люди вернуться домой после обстрела – пока неизвестно
07:47
«Прямое попадание в жилой дом»: Терехов с места обстрела рассказал об ударах
19:18
Погибшая и трое раненых — россияне обстреляли город на Харьковщине

Вы читали новость: «Оккупанты ударили по ОТЦК и СП в Харькове – ранены трое людей»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 7 июля 2025 в 11:38;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что россияне ударили по областному ТЦК и СП, сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.".