Оккупанты ударили по ОТЦК и СП в Харькове – ранены трое людей

О том, что россияне ударили по областному ТЦК и СП, сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.

«В результате атаки произошло попадание вражеских БпЛА в здание Харьковского областного ТЦК и СП и прилегающую территорию», – уточнили СОУ.

На данный момент известно о трех раненых, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Кроме того, враг ударил и по ТЦК в Запорожье.

«Среди военнослужащих Запорожского областного ТЦК и СП есть раненый», – уточнили в Сухопутных войсках.

Напомним, повторные взрывы в Харькове прозвучали утром 7 июля около 07:20. Позже стало известно, что в городе – шесть «прилетов». Все удары пришлись по Холодногорскому району. Вследствие обстрела загорелся дом, авто, пострадали 11 человек.

Ранее аналогичная ситуация произошла и в Полтаве. Утром 3 июля россияне ударили по зданию объединённого городского ТЦК и СП. Второй «прилет» зафиксировали вблизи Полтавского областного ТЦК. Кроме того, из-за второго удара на территории частного дома возник пожар. Тогда погибли два человека, 11 – получили ранения.