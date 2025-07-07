Оккупанты ударили по ОТЦК и СП в Харькове – ранены трое людей
О том, что россияне ударили по областному ТЦК и СП, сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.
«В результате атаки произошло попадание вражеских БпЛА в здание Харьковского областного ТЦК и СП и прилегающую территорию», – уточнили СОУ.
На данный момент известно о трех раненых, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Кроме того, враг ударил и по ТЦК в Запорожье.
«Среди военнослужащих Запорожского областного ТЦК и СП есть раненый», – уточнили в Сухопутных войсках.
Напомним, повторные взрывы в Харькове прозвучали утром 7 июля около 07:20. Позже стало известно, что в городе – шесть «прилетов». Все удары пришлись по Холодногорскому району. Вследствие обстрела загорелся дом, авто, пострадали 11 человек.
Ранее аналогичная ситуация произошла и в Полтаве. Утром 3 июля россияне ударили по зданию объединённого городского ТЦК и СП. Второй «прилет» зафиксировали вблизи Полтавского областного ТЦК. Кроме того, из-за второго удара на территории частного дома возник пожар. Тогда погибли два человека, 11 – получили ранения.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрел, прилет, тцк;
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- • Дата публикации материала: 7 июля 2025 в 11:38;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что россияне ударили по областному ТЦК и СП, сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.".