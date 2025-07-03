Удар по зданиям ТЦК в Полтаве: есть погибшие и раненые

Взрывы прозвучали в Полтаве около 09:00.

Тем временем глава Полтавской ОВА Владимир Когут призвал жителей оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Позже в Сухопутных войсках ВС Украины сообщили, что россияне ударили по зданию объединённого городского ТЦК и СП. Второй «прилет» зафиксировали вблизи Полтавского областного ТЦК.

Кроме того, из-за второго удара на территории частного дома возник пожар.

Видео: Труха. Украина

Позже Когут сообщил, что в результате атаки есть погибшие и раненые.

«По предварительной информации, к сожалению, погибли два человека, 11 – ранены. На месте развернут штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Работают все необходимые службы», – написал начальник ПОВА.