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Удар по зданиям ТЦК в Полтаве: есть погибшие и раненые

Происшествия 11:42   03.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Удар по зданиям ТЦК в Полтаве: есть погибшие и раненые Фото: Труха. Украина

Взрывы прозвучали в Полтаве около 09:00.

Тем временем глава Полтавской ОВА Владимир Когут призвал жителей оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Позже в Сухопутных войсках ВС Украины сообщили, что россияне ударили по зданию объединённого городского ТЦК и СП. Второй «прилет» зафиксировали вблизи Полтавского областного ТЦК.

Кроме того, из-за второго удара на территории частного дома возник пожар.

Видео: Труха. Украина

Позже Когут сообщил, что в результате атаки есть погибшие и раненые.

«По предварительной информации, к сожалению, погибли два человека, 11 – ранены. На месте развернут штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Работают все необходимые службы», – написал начальник ПОВА.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 3 июля 2025 в 11:42;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрывы прозвучали в Полтаве около 09:00.".