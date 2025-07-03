Удар по зданиям ТЦК в Полтаве: есть погибшие и раненые
Фото: Труха. Украина
Взрывы прозвучали в Полтаве около 09:00.
Тем временем глава Полтавской ОВА Владимир Когут призвал жителей оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
Позже в Сухопутных войсках ВС Украины сообщили, что россияне ударили по зданию объединённого городского ТЦК и СП. Второй «прилет» зафиксировали вблизи Полтавского областного ТЦК.
Кроме того, из-за второго удара на территории частного дома возник пожар.
Видео: Труха. Украина
Позже Когут сообщил, что в результате атаки есть погибшие и раненые.
«По предварительной информации, к сожалению, погибли два человека, 11 – ранены. На месте развернут штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Работают все необходимые службы», – написал начальник ПОВА.
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- Категории: Происшествия, Украина; Теги: загиблі, обстрел, погибшие, Полтава, тцк;
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- • Дата публикации материала: 3 июля 2025 в 11:42;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрывы прозвучали в Полтаве около 09:00.".