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Удар по будівлях ТЦК у Полтаві: є загиблі та поранені

Події 11:42   03.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Удар по будівлях ТЦК у Полтаві: є загиблі та поранені Фото: Труха. Україна

Вибухи пролунали в Полтаві близько 09:00.

Тим часом голова Полтавської ОВА Володимир Когут закликав мешканців залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Пізніше у Сухопутних військах ЗС України повідомили, що росіяни вдарили по будівлі об’єднаного міського ТЦК та СП. Другий “приліт” зафіксували поблизу Полтавського обласного ТЦК.

Крім того, через другий удар на території приватного будинку виникла пожежа.

Відео: Труха. Україна

Пізніше Когут повідомив, що внаслідок атаки є загиблі та поранені.

За попередньою інформацією, на жаль, загинули двоє людей, 11 – поранено. На місці розгорнуто штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій. Працюють всі необхідні служби“, – написав начальник ПОВА.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2025 в 11:42;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибухи пролунали в Полтаві близько 09:00.".