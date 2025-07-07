Live
  • Пн 07.07.2025
  • Харків  +31°С
  • USD 41.73
  • EUR 49.12

Чим росіяни найчастіше б’ють по Харківщині: Синєгубов опублікував статистику

Фронт 17:48   07.07.2025
Олена Нагорна
Чим росіяни найчастіше б’ють по Харківщині: Синєгубов опублікував статистику На фото – пожежа після удару по Чугуєву 4 липня

132 некеровані авіаракети, ракету Х-38, 42 КАБи, 147 безпілотників та 16 FPV-дронів застосували військові РФ по Харківщині протягом минулого тижня, інформує начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Серед 147 безпілотників 64 були типу «Шахед», 70 типу «Герань-2», п’ять типу «Молния», три типу «Ланцет» та п’ять – невстановленого типу.

Під обстрілами були щонайменше 30 населених пунктів області, у тому числі Харків. 

“Найбільших руйнувань окупанти завдали цивільній інфраструктурі Куп’янського району, де пошкоджено щонайменше п’ять багатоквартирних будинків і 24 приватних, будівлю та авто екстреної медичної допомоги, два сільгосппідприємства, школу, магазин, кафе, дев’ять автомобілів. У Харкові минулого тижня ворог пошкодив 17 багатоквартирних будинків, дитсадок, спорткомплекс, стоматологічну клініку, СТО, адміністративну будівлю, два кафе, три магазини та шість автомобілів”, – повідомив Синєгубов.

Троє людей загинули, серед них восьмирічний хлопчик. Ще 66 мешканців постраждали, зокрема семеро дітей.

Читайте також: Червень у Харкові став рекордним за кількістю атак – Терехов

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Чим росіяни найчастіше б’ють по Харківщині: Синєгубов опублікував статистику
Чим росіяни найчастіше б’ють по Харківщині: Синєгубов опублікував статистику
07.07.2025, 17:48
«Пряме влучання в житловий будинок»: мер з місця обстрілу розповів про удари
«Пряме влучання в житловий будинок»: мер з місця обстрілу розповів про удари
07.07.2025, 07:47
Як гасили пожежу у багатоповерхівці у Харкові, показала ДСНС (фото, відео)
Як гасили пожежу у багатоповерхівці у Харкові, показала ДСНС (фото, відео)
07.07.2025, 09:55
Де сьогодні на Харківщині атакували росіяни – інформація Генштабу ЗСУ
Де сьогодні на Харківщині атакували росіяни – інформація Генштабу ЗСУ
07.07.2025, 17:14
На тлі ударів: РФ збирає координати ТЦК в Україні – ЦПД звернувся до жителів
На тлі ударів: РФ збирає координати ТЦК в Україні – ЦПД звернувся до жителів
07.07.2025, 16:43
Без світла в суботу залишаться жителі двох районів Харкова: адреси
Без світла в суботу залишаться жителі двох районів Харкова: адреси
07.07.2025, 15:48

Новини за темою:

17:14
Де сьогодні на Харківщині атакували росіяни – інформація Генштабу ЗСУ
15:48
Без світла в суботу залишаться жителі двох районів Харкова: адреси
15:22
Удари БпЛА по Харкову: постраждали пів сотні будівель, вибито 1,6 тис. вікон
15:07
Друга атака на Харків: шість БпЛА за 10 хвилин, померла жінка (фото/відео)
14:33
Велике переселення в екопарку під Харковом: хто повернувся додому (відео)

Ви читали новину: «Чим росіяни найчастіше б’ють по Харківщині: Синєгубов опублікував статистику»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2025 в 17:48;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "132 некеровані авіаракети, ракету Х-38, 42 КАБи, 147 безпілотників та 16 FPV-дронів застосували військові РФ по Харківщині протягом минулого тижня.".