Чим росіяни найчастіше б’ють по Харківщині: Синєгубов опублікував статистику
132 некеровані авіаракети, ракету Х-38, 42 КАБи, 147 безпілотників та 16 FPV-дронів застосували військові РФ по Харківщині протягом минулого тижня, інформує начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Серед 147 безпілотників 64 були типу «Шахед», 70 типу «Герань-2», п’ять типу «Молния», три типу «Ланцет» та п’ять – невстановленого типу.
Під обстрілами були щонайменше 30 населених пунктів області, у тому числі Харків.
“Найбільших руйнувань окупанти завдали цивільній інфраструктурі Куп’янського району, де пошкоджено щонайменше п’ять багатоквартирних будинків і 24 приватних, будівлю та авто екстреної медичної допомоги, два сільгосппідприємства, школу, магазин, кафе, дев’ять автомобілів. У Харкові минулого тижня ворог пошкодив 17 багатоквартирних будинків, дитсадок, спорткомплекс, стоматологічну клініку, СТО, адміністративну будівлю, два кафе, три магазини та шість автомобілів”, – повідомив Синєгубов.
Троє людей загинули, серед них восьмирічний хлопчик. Ще 66 мешканців постраждали, зокрема семеро дітей.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: новини Харкова, обстріли, Олег Синегубов;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2025 в 17:48;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "132 некеровані авіаракети, ракету Х-38, 42 КАБи, 147 безпілотників та 16 FPV-дронів застосували військові РФ по Харківщині протягом минулого тижня.".