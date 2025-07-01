Червень у Харкові став рекордним за кількістю атак – Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов опублікував статистику ударів по місту за червень. За даними мера, у перший місяць літа зафіксували рекорд за кількістю повітряних атак від початку повномасштабного вторгнення.
Згідно зі статистикою, минулого місяця Харків армія РФ обстріляла 142 рази. Били «шахеди», БпЛА «Молния» та «Черника», FPV-дрони, КАБи, різні види ракет та РСЗВ «Торнадо-С».
Внаслідок ударів загинули 15 людей, постраждали 157 жителів, серед яких 25 дітей.
«Окремо мушу згадати наймасштабнішу одночасну комбіновану атаку на місто, яка сталася 7 червня. Того дня під головний удар потрапило велике цивільне підприємство з виготовлення м’яких контейнерів для агропродукції. Внаслідок вибухів виникла велика пожежа, стався обвал конструкцій. Фактично від будівлі лишилися лише руїни. Гасіння пожежі там тривало безперервно 12 днів. Вдалося врятувати двох людей. Під завалами знайшли тіла ще шістьох працівників підприємства. За рівнем небезпеки й технічної складності ця ситуація була близькою до трагедії в «Епіцентрі», – зазначив Терехов.
Нагадаємо, в ніч проти 7 червня Харків пережив наймасштабнішу повітряну атаку з початку війни. Вибухи лунали безперервно дві години поспіль – з 3:00 до 5:00. За даними облпрокуратури, росіяни застосували понад 50 безпілотників, чотири КАБи та ракету. На цивільному підприємстві в Київському районі, яке, за даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, прийняло основний удар – 40 БпЛА, чотири КАБи та ракету, постраждали п’ятеро співробітників: три жінки та двоє чоловіків. Ще шестеро працівників, попередньо, виявилися заблокованими.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2025 в 14:41;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов опублікував статистику ударів по місту за червень. За даними мера, у перший місяць літа зафіксували рекорд за кількістю повітряних атак ".