Чем россияне чаще всего бьют по Харьковщине: Синегубов опубликовал статистику
132 неуправляемые авиаракеты, ракету Х-38, 42 КАБа, 147 беспилотников и 16 FPV-дронов применили военные РФ по Харьковщине в течение прошлой недели, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.
Среди 147 беспилотников 64 были типа «Шахед», 70 типа «Герань-2», пять типа «Молния», три типа «Ланцет» и пять — неустановленного типа.
Под обстрелами были по меньшей мере 30 населенных пунктов области, в том числе Харьков.
«Наибольшие разрушения оккупанты нанесли гражданской инфраструктуре Купянского района, где повреждены по меньшей мере пять многоквартирных домов и 24 частных, здание и авто экстренной медицинской помощи, два сельхозпредприятия, школа, магазин, кафе, девять автомобилей. В Харькове на прошлой неделе враг повредил 17 многоквартирных домов, детсад, спорткомплекс, стоматологическую клинику, СТО, административное здание, два кафе, три магазина и шесть автомобилей», — сообщил Синегубов.
Три человека погибли, среди них восьмилетний мальчик. Еще 66 жителей пострадали, в том числе семеро детей.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: новости Харькова, обстрелы, Олег Синегубов;
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- • Дата публикации материала: 7 июля 2025 в 17:48;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "132 неуправляемые авиаракеты, ракету Х-38, 42 КАБа, 147 беспилотников и 16 FPV-дронов применили военные РФ по Харьковщине в течение прошлой недели.".