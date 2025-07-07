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Чем россияне чаще всего бьют по Харьковщине: Синегубов опубликовал статистику

Фронт 17:48   07.07.2025
Елена Нагорная
Чем россияне чаще всего бьют по Харьковщине: Синегубов опубликовал статистику На фото — пожар после удара по Чугуеву 4 июля

132 неуправляемые авиаракеты, ракету Х-38, 42 КАБа, 147 беспилотников и 16 FPV-дронов применили военные РФ по Харьковщине в течение прошлой недели, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.

Среди 147 беспилотников 64 были типа «Шахед», 70 типа «Герань-2», пять типа «Молния», три типа «Ланцет» и пять — неустановленного типа.

Под обстрелами были по меньшей мере 30 населенных пунктов области, в том числе Харьков.

«Наибольшие разрушения оккупанты нанесли гражданской инфраструктуре Купянского района, где повреждены по меньшей мере пять многоквартирных домов и 24 частных, здание и авто экстренной медицинской помощи, два сельхозпредприятия, школа, магазин, кафе, девять автомобилей. В Харькове на прошлой неделе враг повредил 17 многоквартирных домов, детсад, спорткомплекс, стоматологическую клинику, СТО, административное здание, два кафе, три магазина и шесть автомобилей», — сообщил Синегубов.

Три человека погибли, среди них восьмилетний мальчик. Еще 66 жителей пострадали, в том числе семеро детей.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 7 июля 2025 в 17:48;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "132 неуправляемые авиаракеты, ракету Х-38, 42 КАБа, 147 беспилотников и 16 FPV-дронов применили военные РФ по Харьковщине в течение прошлой недели.".