Рятувальники дістали з води тіло чоловіка – подробиці від ДСНС
За добу у рятувальників Харківщини було 45 оперативних виїздів, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.
Зокрема, у регіоні виникло 27 пожеж, 12 із них – через російські удари. Загоряння розпочалися в Богодухівському, Чугуївському, Ізюмському районі, а також у Харкові.
Так у Шевченківському районі горіли квартири на восьмому поверсі багатоповерхівки. У Слобідському – через удар БпЛА спалахнула господарська споруда та авто.
“Вдень ворог завдав ударів БпЛА по Холодногірському району міста. Під російські удари потрапили житлові, адміністративні та складські будівлі, об’єкти торгівлі та автомобілі. Сталося декілька осередків займання. Горіли житлові будівлі та автівки. 1 людина загинула, ще 44 постраждали, з них 4 дитини“, – уточнили у ДСНС.
Крім того, у селі Антонівка Берестинського району із води рятувальники дістали тіло чоловіка 1954 року народження. Правоохоронці ще встановлюють подробиці трагедії.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: возгорания, ГСЧС, обстріли, пожежа;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2025 в 08:15;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу у рятувальників Харківщини було 45 оперативних виїздів, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.".