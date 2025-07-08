Live
  • Вт 08.07.2025
  • Харків  +25°С
  • USD 41.8
  • EUR 49.03

Рятувальники дістали з води тіло чоловіка – подробиці від ДСНС

Події 08:15   08.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Рятувальники дістали з води тіло чоловіка – подробиці від ДСНС

За добу у рятувальників Харківщини було 45 оперативних виїздів, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Зокрема, у регіоні виникло 27 пожеж, 12 із них – через російські удари. Загоряння розпочалися в Богодухівському, Чугуївському, Ізюмському районі, а також у Харкові.

Так у Шевченківському районі горіли квартири на восьмому поверсі багатоповерхівки. У Слобідському – через удар БпЛА спалахнула господарська споруда та авто.

“Вдень ворог завдав ударів БпЛА по Холодногірському району міста. Під російські удари потрапили житлові, адміністративні та складські будівлі, об’єкти торгівлі та автомобілі. Сталося декілька осередків займання. Горіли житлові будівлі та автівки. 1 людина загинула, ще 44 постраждали, з них 4 дитини“, – уточнили у ДСНС.

Крім того, у селі Антонівка Берестинського району із води рятувальники дістали тіло чоловіка 1954 року народження. Правоохоронці ще встановлюють подробиці трагедії.

Читайте також: Атаки БпЛА на Харків: рятувальні роботи завершені, повідомив Синєгубов (відео)

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Загинула жінка, 39 поранених: Синєгубов про добу в Харкові та області
Загинула жінка, 39 поранених: Синєгубов про добу в Харкові та області
08.07.2025, 08:53
«Пряме влучання в житловий будинок»: мер з місця обстрілу розповів про удари
«Пряме влучання в житловий будинок»: мер з місця обстрілу розповів про удари
07.07.2025, 07:47
Сьогодні 8 липня: яке свято та день в історії
Сьогодні 8 липня: яке свято та день в історії
08.07.2023, 06:00
Як гасили пожежу у багатоповерхівці у Харкові, показала ДСНС (фото, відео)
Як гасили пожежу у багатоповерхівці у Харкові, показала ДСНС (фото, відео)
07.07.2025, 09:55
Новини Харкова – головне 8 липня: потонув чоловік, постраждали 39 людей
Новини Харкова – головне 8 липня: потонув чоловік, постраждали 39 людей
08.07.2025, 08:58
За добу ЗСУ відбили 21 атаку росіян на Харківщині – дані Генштабу
За добу ЗСУ відбили 21 атаку росіян на Харківщині – дані Генштабу
08.07.2025, 08:35

Новини за темою:

08:04
Вночі пожежі через удари були не тільки в Новобаварському районі – ДСНС 📷 📹
08:03
Вночі на Харківщині сталася смертельна пожежа – причину назвали у ДСНС
08:37
ДСНС: 16 пожеж виникли за добу на Харківщині – де палало
08:34
Нічна пожежа на підприємстві в Харкові: подробиці від ДСНС
07:50
У ДСНС розповіли про пожежі, які почалися через обстріли Харківщини

Ви читали новину: «Рятувальники дістали з води тіло чоловіка – подробиці від ДСНС»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2025 в 08:15;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу у рятувальників Харківщини було 45 оперативних виїздів, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.".