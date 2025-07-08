Бой продолжается на Харьковщине, сколько было атак: данные Генштаба на 16:00

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении сегодня враг пять раз атаковал в районах Волчанска, Амбарного и Каменки, один бой продолжается.

На Купянском направлении оккупанты совершили атаку в районе Загрызово, получили отпор.

На Лиманском направлении за сегодняшний день армия РФ осуществила восемь атак в районах ряда населенных пунктов, среди которых — Новый Мир на Харьковщине.

От ударов артиллерии и минометов пострадало село Лемещино.

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