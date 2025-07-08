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Бій триває на Харківщині, скільки було атак: дані Генштабу на 16:00

Фронт 16:47   08.07.2025
Вікторія Яковенко
Бій триває на Харківщині, скільки було атак: дані Генштабу на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

Про ситуацію на фронті на Харківщині повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку сьогодні ворог п’ять разів атакував у районах Вовчанська, Амбарного та Кам’янки, один бій триває.

На Куп’янському напрямку окупанти здійснили атаку в районі Загризового, отримали відсіч.

На Лиманському напрямку за сьогодні армія РФ здійснила вісім атак у районах низки населених пунктів, серед яких – Новий Мир на Харківщині.

Від ударів артилерії та мінометів постраждало село Леміщине.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2025 в 16:47;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на фронті на Харківщині повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".