Бій триває на Харківщині, скільки було атак: дані Генштабу на 16:00

Про ситуацію на фронті на Харківщині повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку сьогодні ворог п’ять разів атакував у районах Вовчанська, Амбарного та Кам’янки, один бій триває.

На Куп’янському напрямку окупанти здійснили атаку в районі Загризового, отримали відсіч.

На Лиманському напрямку за сьогодні армія РФ здійснила вісім атак у районах низки населених пунктів, серед яких – Новий Мир на Харківщині.

Від ударів артилерії та мінометів постраждало село Леміщине.