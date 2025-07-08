Live
  • Вт 08.07.2025
  • Харьков  +25°С
  • USD 41.8
  • EUR 49.03

Погибла женщина, 39 раненых: Синегубов о сутках в Харькове и области

Происшествия 08:53   08.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Погибла женщина, 39 раненых: Синегубов о сутках в Харькове и области Фото: ХОВА

В течение суток враг ударил по семи населенным пунктам области, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В г. Харьков погибла 35-летняя женщина, пострадали 39 человек, среди них трое детей – 8-летний и 17-летний парни и 10-летняя девочка: в с. Бузовое Волчанской громады пострадала 73-летняя женщина», – уточнил начальник ХОВА.

За сутки по Харькову и области прилетело:

▪️13 неуправляемых авиационных ракет;

▪️1 ракета Искандер М/KN-23;

▪️8 КАБ;

▪️23 БпЛА типа «Герань-2»;

▪️2 fpv-дрона.

В результате атак в Харькове повреждены 24 дома, 19 авто и четыре магазина, а в Купянском и Чугуевском районах под удары попали частные дома.

Читайте также: Атаки БпЛА на Харьков: спасательные работы завершены, сообщил Синегубов 📹

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное 8 июля: утонул мужчина, пострадали 39 людей
Новости Харькова — главное 8 июля: утонул мужчина, пострадали 39 людей
08.07.2025, 08:58
Без света в субботу останутся жители двух районов Харькова: адреса
Без света в субботу останутся жители двух районов Харькова: адреса
07.07.2025, 15:48
Новости Харькова — главное за 7 июля: два налета БпЛА, одна из целей — ОТЦК
Новости Харькова — главное за 7 июля: два налета БпЛА, одна из целей — ОТЦК
07.07.2025, 21:51
Погибла женщина, 39 раненых: Синегубов о сутках в Харькове и области
Погибла женщина, 39 раненых: Синегубов о сутках в Харькове и области
08.07.2025, 08:53
Сегодня 8 июля: какой день в истории
Сегодня 8 июля: какой день в истории
08.07.2025, 06:00
Враг заявил о своем продвижении возле Мелового – что говорят в ISW
Враг заявил о своем продвижении возле Мелового – что говорят в ISW
08.07.2025, 07:30

Новости по теме:

07:55
ГСЧС: 13 пожаров было в регионе, четыре из них – из-за обстрелов РФ
08:55
Где прилетело в течение суток и сколько раненых в регионе: данные Синегубова
08:04
Ночью пожары из-за ударов были не только в Новобаварском районе – ГСЧС 📷 📹
17:17
Где сегодня на Харьковщине шли бои — информация Генштаба ВСУ
16:49
220 тысяч окон выбито в Харькове с начала войны, их нечем закрыть – Терехов

Вы читали новость: «Погибла женщина, 39 раненых: Синегубов о сутках в Харькове и области»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 8 июля 2025 в 08:53;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток враг ударил по семи населенным пунктам области, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.".