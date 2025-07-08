Погибла женщина, 39 раненых: Синегубов о сутках в Харькове и области

В течение суток враг ударил по семи населенным пунктам области, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В г. Харьков погибла 35-летняя женщина, пострадали 39 человек, среди них трое детей – 8-летний и 17-летний парни и 10-летняя девочка: в с. Бузовое Волчанской громады пострадала 73-летняя женщина», – уточнил начальник ХОВА.

За сутки по Харькову и области прилетело:

▪️13 неуправляемых авиационных ракет;

▪️1 ракета Искандер М/KN-23;

▪️8 КАБ;

▪️23 БпЛА типа «Герань-2»;

▪️2 fpv-дрона.

В результате атак в Харькове повреждены 24 дома, 19 авто и четыре магазина, а в Купянском и Чугуевском районах под удары попали частные дома.