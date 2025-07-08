Погибла женщина, 39 раненых: Синегубов о сутках в Харькове и области
Фото: ХОВА
В течение суток враг ударил по семи населенным пунктам области, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В г. Харьков погибла 35-летняя женщина, пострадали 39 человек, среди них трое детей – 8-летний и 17-летний парни и 10-летняя девочка: в с. Бузовое Волчанской громады пострадала 73-летняя женщина», – уточнил начальник ХОВА.
За сутки по Харькову и области прилетело:
▪️13 неуправляемых авиационных ракет;
▪️1 ракета Искандер М/KN-23;
▪️8 КАБ;
▪️23 БпЛА типа «Герань-2»;
▪️2 fpv-дрона.
В результате атак в Харькове повреждены 24 дома, 19 авто и четыре магазина, а в Купянском и Чугуевском районах под удары попали частные дома.
Читайте также: Атаки БпЛА на Харьков: спасательные работы завершены, сообщил Синегубов 📹
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, прилеты, Синеубов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Погибла женщина, 39 раненых: Синегубов о сутках в Харькове и области»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 8 июля 2025 в 08:53;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток враг ударил по семи населенным пунктам области, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.".