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Загинула жінка, 39 поранених: Синєгубов про добу в Харкові та області

Події 08:53   08.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Загинула жінка, 39 поранених: Синєгубов про добу в Харкові та області

Протягом доби ворог ударив по семи населених пунктах області, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У м. Харків загинула 35-річна жінка, постраждали 39 людей, серед них 3 дітей – 8-річний і 17-річний хлопці та 10-річна дівчинка: у с. Бузове Вовчанської громади постраждала 73-річна жінка”, – уточнив начальник ХОВА.

За добу по Харкову та області прилетіло:

▪️13 некерованих авіаційних ракет;

▪️1 ракета Іскандер М/KN-23;

▪️8 КАБ;

▪️23 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️2 fpv-дрони.

Внаслідок атак у Харкові пошкоджені 24 будинки, 19 авто та чотири магазини, а в Куп’янському та Чугуївському районах під удари потрапили приватні будинки.

Читайте також: Атаки БпЛА на Харків: рятувальні роботи завершені, повідомив Синєгубов (відео)

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2025 в 08:53;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби ворог ударив по семи населених пунктах області, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.".