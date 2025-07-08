Загинула жінка, 39 поранених: Синєгубов про добу в Харкові та області

Протягом доби ворог ударив по семи населених пунктах області, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У м. Харків загинула 35-річна жінка, постраждали 39 людей, серед них 3 дітей – 8-річний і 17-річний хлопці та 10-річна дівчинка: у с. Бузове Вовчанської громади постраждала 73-річна жінка”, – уточнив начальник ХОВА.

За добу по Харкову та області прилетіло:

▪️13 некерованих авіаційних ракет;

▪️1 ракета Іскандер М/KN-23;

▪️8 КАБ;

▪️23 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️2 fpv-дрони.

Внаслідок атак у Харкові пошкоджені 24 будинки, 19 авто та чотири магазини, а в Куп’янському та Чугуївському районах під удари потрапили приватні будинки.