Загинула жінка, 39 поранених: Синєгубов про добу в Харкові та області
Протягом доби ворог ударив по семи населених пунктах області, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“У м. Харків загинула 35-річна жінка, постраждали 39 людей, серед них 3 дітей – 8-річний і 17-річний хлопці та 10-річна дівчинка: у с. Бузове Вовчанської громади постраждала 73-річна жінка”, – уточнив начальник ХОВА.
За добу по Харкову та області прилетіло:
▪️13 некерованих авіаційних ракет;
▪️1 ракета Іскандер М/KN-23;
▪️8 КАБ;
▪️23 БпЛА типу «Герань-2»;
▪️2 fpv-дрони.
Внаслідок атак у Харкові пошкоджені 24 будинки, 19 авто та чотири магазини, а в Куп’янському та Чугуївському районах під удари потрапили приватні будинки.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: обстріли, прилеты, Синеубов;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2025 в 08:53;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби ворог ударив по семи населених пунктах області, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.".