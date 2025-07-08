Новини Харкова – головне за 8 липня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

Основною загрозою для Харкова та області цієї ночі були безпілотники та балістика.

Основною загрозою для Харкова та області цієї ночі були безпілотники та балістика.

О 00:50 на Харківщину полетіли БпЛА, а в регіоні тим часом оголосили тривогу.

О 01:07 безпілотники почали рухатись і на Харків.

Відбій тривоги оголосили лише зранку – о 04:11. Однак її відновили вже за півтори години. За даними моніторингових ТГ-каналів, для східних регіонів зʼявилася загроза застосування балістики. Цього разу тривога звучала менш як пів години і вже о 05:58 дали відбій.