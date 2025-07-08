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Новини Харкова – головне за 8 липня: як минула ніч

Україна 07:03   08.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова – головне за 8 липня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:03

Основною загрозою для Харкова та області цієї ночі були безпілотники та балістика.

О 00:50 на Харківщину полетіли БпЛА, а в регіоні тим часом оголосили тривогу. 

О 01:07 безпілотники почали рухатись і на Харків. 

Відбій тривоги оголосили лише зранку – о 04:11. Однак її відновили вже за півтори години. За даними моніторингових ТГ-каналів, для східних регіонів зʼявилася загроза застосування балістики. Цього разу тривога звучала менш як пів години і вже о 05:58 дали відбій.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2025 в 07:03;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".