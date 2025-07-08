Минулого тижня Харків атакували тільки «шахеди» – статистика Терехова

З 30 червня по 6 липня ворог обстріляв Харків дев’ять разів, повідомив міський голова Ігор Терехов.

Усі атаки були з використанням БпЛА типу «Шахед», уточнив мер. Під ударами були Новобаварський та Шевченківський райони. Постраждали троє людей, серед них – дитина.

«Внаслідок обстрілів були пошкоджені теплотраса, школа, приватні та багатоповерхові будинки, виш. Усі контури в житлових будинках, які зазнали руйнацій, вже закрито. Зараз продовжуємо працювати над ліквідацією наслідків атак, які сталися вже цього тижня», – зазначив Терехов.

Крім цього, за даними мера, загальна тривалість повітряних тривог у Харкові за минулий тиждень була на 29 годин меншою, ніж по області.

«Втім, розслаблятися не можна. Тож, будь ласка, не ігноруйте сигнали про небезпеку для міста», – підкреслив Ігор Терехов.