Минулого тижня Харків атакували тільки «шахеди» – статистика Терехова
З 30 червня по 6 липня ворог обстріляв Харків дев’ять разів, повідомив міський голова Ігор Терехов.
Усі атаки були з використанням БпЛА типу «Шахед», уточнив мер. Під ударами були Новобаварський та Шевченківський райони. Постраждали троє людей, серед них – дитина.
«Внаслідок обстрілів були пошкоджені теплотраса, школа, приватні та багатоповерхові будинки, виш. Усі контури в житлових будинках, які зазнали руйнацій, вже закрито. Зараз продовжуємо працювати над ліквідацією наслідків атак, які сталися вже цього тижня», – зазначив Терехов.
Крім цього, за даними мера, загальна тривалість повітряних тривог у Харкові за минулий тиждень була на 29 годин меншою, ніж по області.
«Втім, розслаблятися не можна. Тож, будь ласка, не ігноруйте сигнали про небезпеку для міста», – підкреслив Ігор Терехов.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2025 в 14:18;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 30 червня по 6 липня ворог обстріляв Харків дев’ять разів, повідомив міський голова Ігор Терехов.".