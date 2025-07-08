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Повторна атака БпЛА на Харків: скільки людей сховались у метро в понеділок

Суспільство 12:35   08.07.2025
Вікторія Яковенко
Повторна атака БпЛА на Харків: скільки людей сховались у метро в понеділок Фото: КП “Харківський метрополітен”

Під час нальоту ворожих дронів на Холодногірський район 7 липня понад 1,5 тисячі людей укривались в метро.

«У якості укриття вони використовували станції «Центральний ринок», «Вокзальна» та «Холодна гора», – повідомили в КП «Харківський метрополітен».

Зазначається, що співробітники метро допомагали всім: надавали стільці для сидіння та питну воду.

У підземці нагадують: метро, як і раніше, залишається надійним укриттям для харків’ян під час повітряних тривог.

Нагадаємо, вранці 7 липня Харків пережив два нальоти безпілотників. Близько 5-ї години чотири БпЛА вдарили по Шевченківському та Слобідському районах. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про пошкодження гуртожитку та пожежу в ньому. Також прямий удар був по житловій багатоповерхівці. Руйнації є в навколишніх кафе, супермаркеті, торговельних павільйонах і на території дитсадка. За даними облпрокуратури, через ці удари постраждали 36 людей, серед них четверо дітей: брати 7 та 11 років у Шевченківському районі отримали поранення уламками скла, у 3-річної дівчинки зі Слобідського району – вибухове поранення та акубаротравма. Ще одна дитина – з гострою реакцією на стрес.

Повторний наліт був близько 10:20. Цього разу шість безпілотників один за одним ударили посеред жвавого житлового кварталу в Холодногірському районі. Там пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, магазин і автівка. Через важке поранення в лікарні померла жінка 34 років, ще 34 людини постраждали. Серед них знову четверо дітей і підлітків у віці від 7 до 17 років. У всіх – гостра стресова реакція. Ціллю була будівля Обласного ТЦК і СП, підтвердило командування Сухопутних військ ЗСУ. Там повідомили про трьох поранених військовослужбовців.

У мерії підрахували, що в місті були пошкоджені 54 будівлі, вилетіло понад півтори тисячі вікон.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2025 в 12:35;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час нальоту ворожих дронів на Холодногірський район 7 липня понад 1,5 тисячі людей укривались в метро.".